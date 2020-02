Újra felbukkant az elmélet, hogy a vuhani szuperlaborból szabadult ki a koronavírus

Egy kínai tudósok által jegyzett cikk azt pedzegeti, az eddig elfogadott elméletben szereplő halpiac helyett az onnan 280 méterre lévő laborból szabadulhatott el a koronavírus – írja a Mirror. A kínai tudósok cikkükben megjegyzik, volt olyan eset, amikor denevérek támadtak meg egy kutatót a laborban.

Egy a kínai biológiai fegyverkezést tanulmányozó izraeli hírszerző és tudós, Dany Shoham szerint ugyan nincs rá semmilyen konkrét bizonyíték, de nem kizárt, hogy a vuhani virológiai intézet szuperbiztonságos laborjából szabadult el a koronavírus, és akár az is elképzelhető szerinte, hogy köze lehet a kínai biológiai fegyverkezéshez. Az elméletet többször is elővették, megvizsgálták a nemzetközi médiában, és most újabb érdekes információk bukkantak elő a laborról.

A Mirror kínai forrásokra hivatkozva írja, hogy lehetséges, hogy a vuhani virológiai intézet laborjából szabadulhatott ki a mostani koronavírus járvány. Míg a kínai kormány kitart az állítás mellett, hogy a vírus a vuhani halpiacról származhat, addig két kínai tudós – a South China University of Technology professzorai - szerint a járvány forrása lehet a vuhani virológiai intézet laborja, amely csupán 280 méterre van a szóban forgó halpiactól.

A Botao Hsziao és Lei Hsziao által jegyzett cikk a Research Gate nevű helyi tudományos folyóiratban jelent meg, a cikk címe „a 2019-nCoV koronavírus lehetséges eredetei”. A cikkben azt állítják, a vuhani labor 605 denevérnek is otthont ad kísérleti célokból. A cikkben megemlítenek egy esetet, amikor egy JH Tian nevű kutatót

egyszer megtámadtak a denevérek, és a denevérek vére a kutató bőrével is érintkezett.

A Mirror cikke ezután azt írja: az eset után 28 napra karanténba vonult a kutató, miután a „denevérek levizelték” – vagyis denevérek vérével és vizeletével is kapcsolatba került a kutató. A kínai szerzők megjegyzik,

elképzelhető, hogy a vírus a laborból szabadult ki, de szilárd bizonyítékokra van szükség a további kutatásokhoz.

A kontinentális Kínában 5-7 új BSL-4 (azaz legmagasabb biztonsági besorolású, halálos vírusok tárolására és kutatására is alkalmas) biológiai labor létrehozását tervezték el 2025-ig két évvel ezelőtt, a vuhani volt az első ilyen új „szuperlabor” (National Bio-safety Laboratory), amit megépítettek. A szóban forgó elméletről és a laborról részletesen ebben a cikkünkben írtunk.

