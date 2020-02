Összeroppantotta a kínai gazdaságot a koronavírus

A koronavírus miatti leállás erőteljesen visszavetette a kínai szolgáltatószektort, és ennek kárát több ágazat akár egész évben is érezheti majd. Az éttermi szolgáltatások és a szórakoztatóipar mellett az ingatlanpiac is megszenvedheti a járványt, rövid- és hosszú távon egyaránt.

A koronavírus terjedésének megelőzésére tett intézkedések erőteljesen visszavetették a kínai szolgáltatószektort, miután az emberek kevesebbet vásárolnak, kevesebbet költenek utazásra, éttermi szolgáltatásokra. A szolgáltatószektor visszaesése különösen kellemetlenül érinti a kínai gazdaságot, mert annak élénkülése a kínai növekedésben egyre nagyobb szerepet vállalt. Az ideiglenes leállás így aztán értelemszerűen egyéb ágazatokra is hatással van – ezeket gyűjtötte össze jelentésében az S&P Global, amelyet a CNBC ismertet.

Az vendéglátóipari szektor, azon belül is leginkább az éttermek szignifikáns visszaesést fognak tapasztalni az első negyedéves eredményükben – állítja a jelentés. A bevételi adatok akár a tavalyi azonos időszak felére is visszaeshetnek.

A kiskereskedelem és a szórakoztatóipar is megérezheti a vírus kárát, a kaszinók bezárása Makaóban például szintén akár 50 %-kal visszavetheti az első negyedéves eredményüket.

A turizmusnak is gyenge első féléve lesz, ami az egész éves eredményre hatást gyakorolhat, annak ellenére, hogy a vírus terjedését jó eséllyel megfékezhetik már márciusban az S&P Global szerint. A hatást erősíti, hogy a vírus terjedési időszaka egybeesik a kínai holdújévvel – 2019-ben 16 százalékkal nőttek az első féléves turisztikai bevételek ennek az időszaknak köszönhetően. A legtöbb belföldi turisztikai célpont, mint a hotelek, vidámparkok, be is zárt ebben az időszakban.

Az ingatlanpiac is megszenvedi a koronavírust. Az eladási adatok a leginkább érintett városokban idén nem fognak helyreállni a jelentés szerint. A hosszú távú hatások leginkább az irodapiacon érvényesülhetnek: a szolgáltató vállalatok a koronavírus hatására rákényszerültek, hogy inkább az online szolgáltatások felé forduljanak, ez pedig visszavetheti az irodapiaci keresletet.

A mozik már eddig is hatalmas veszteségeket szenvedtek el. A koronavírus a legnagyobb eladási szezonban érte őket, 7 filmet vontak ki eddig, amelyek összesen 210 millió dollárt veszteséget hoztak. A színházak is bajban vannak, a legtöbb közülük szintén bezárt két hétre.

Elsőre meglepő lehet, de az elemzés szerint a koronavírus negatív hatással van az online kereskedelmi vállalatokra is. Azzal együtt, hogy a lezárások miatt egyre többen rendelnek online, a logisztikai és közlekedési korlátozások rövid távon hátrányosan érintik ezeket a szolgáltatókat a Morgan Stanley szerint. A leállások ugyanis azt jelentik, hogy az utak és az autópályák is bezárnak. Daniel Zhang, az Alibaba vezérigazgatója szerint a munkavállalók lassú visszatérése megnehezíti a kereskedők tevékenységének folytatását.

Tegnap megírtuk, hogy a kínai gyárak elvileg már termelhetnének, az üzemek teljesítménye csupán egy normál hét a 30-50%-át éri el. Amennyiben a gyárak termelése nem éri el hamarosan a normál szintet, a kínai gazdaság első negyedéves GDP-növekedése 3,5% lehet - állítják az elemzők, akik szerint azonban a hónap végére 60-80%-os szintre javul a helyzet. Ha ez így történne, akkor 4,2%-os lenne az első negyedéves GDP-növekedés. Ha pedig a hónap végéig sikerülne megfékezni a járványt és gyorsan helyreállna a termelés, csupán 5,3%-ra lassulna a kínai gazdaság. A Morgan Stanley mindhárom forgatókönyv esetén úgy számol, hogy a kieső termelést az év hátralévő részében Kína pótolni próbálja majd, így az év második felére 6% fölé gyorsulhat a GDP-bővülés.

