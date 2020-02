Európában sehol sem pusztít úgy az áremelkedés, mint Magyarországon

A januári 4,7 százalékos magyar infláció egész Európában a legmagasabb volt, még a mögöttünk második Romániában sem haladta meg a 4%-ot az áremelkedés üteme – derül ki az Eurostat pénteken megjelent adataiból. Az egész kontinensen elsősorban a szolgáltatások, valamint a feldolgozott élelmiszerek, az alkohol és a dohányáruk húzták felfelé az inflációt.

Már decemberben is a magyar infláció volt a legmagasabb Európában, de akkor még csak minimális volt a különbség a 4,1%-os hazai és a 4%-os román adat között. Ez az olló januárban aztán tovább nyílt, hiszen a magyar áremelkedési ütem még gyorsult is, miközben Romániában visszaesett. Az Eurostat pénteken megjelent friss tájékoztatója szerint a 4,7%-os magyar infláció így már toronymagasan vezet a 3,9%-os román és a 3,8%-os lengyel előtt.

Az ábrán az is látszik, hogy már a legalacsonyabb infláció is nulla százalék felett van a kontinensen, vagyis sehol nem csökkennek az árak éves összevetésben. Emellett látszik egy komoly nyugat-keleti szétválás, elsősorban a keleti tagállamokban jelent meg az áremelkedés az utóbbi hónapokban. Az első klasszikus nyugat-európai állam Luxemburg a maga 2,5%-os drágulásával. Nyugat-Európán belül pedig egy észak-déli szakadék rajzolódik ki, elsősorban az eurózóna déli periféria államaiban továbbra is alig emelkednek az árak.

Egy hónap alatt, decemberhez képest a tagállamok többségében csökkentek az árak, Magyarországon kívül nyolc országban mértek emelkedést januárban. Csak a kiemelkedően magas cseh és szlovák inflációnak köszönhetjük, hogy ebben nem a magyar drágulás járt az élen az év elején.

Az már a KSH korábbi tájékoztatójából kiderült, hogy Magyarországon a friss zöldség drágult a leginkább januárban, ezen belül is kiemelkedett a kígyóuborka és a paradicsom árának robbanása, melynek hátteréről külön cikket írtunk. Bőven átlag feletti drágulást produkált a postai szolgáltatás és a szerencsejáték is köszönhetően az év eleji áremelésnek. Olcsóbb lett viszont a távolsági utazás és a ruházati cikkek.

Az Eurostat adatai szerint az eurózóna 1,4%-os inflációjához a legnagyobb mértékben, 0,68 százalékponttal a szolgáltatások árának emelkedése járult hozzá, emellett 0,4 százalékpontot adott hozzá az élelmiszer, az alkohol és a dohánytermékek drágulása, amin belül elsősorban a feldolgozott élelmiszerek ára ugrott meg.

A magyar élelmiszerárak emelkedése egyébként európai összevetésben is kiemelkedő volt, a 7,9%-os éves drágulásnál nagyobbat csak Bulgáriában és Lengyelországban mértek januárban. Az élelmiszereken belül hónapok óta megfigyelhető a hús árának intenzív emelkedése elsősorban a kínai sertéspestisnek köszönhetően, az év első hónapjában Magyarországon 14,3%-kal emelkedett a hús ára, aminél nagyobb ugrást szintén csak Bulgáriában (18,9%) mértek. Ha csak a sertéshúsra szűkítjük le, akkor 27,7 százalékos volt az ugrás Magyarországon, ami szintén a kontinens élmezőnyébe tartozott.

A gyümölcsök esetében a 18,8 százalékos magyar áremelkedés Európa-bajnok volt, a zöldségeknél viszont az Eurostat csak 1,9 százalékos áremelkedést mért.

