Koronavírus: új olasz betegek, iráni halottak

Akár három héten belül is lehetnek eredményei két előzetes vizsgálatnak, amely a koronavírus kezelésére irányulnak – közölte a WHO.

Egyelőre nincs bizonyított ellenszere a vírusnak, ami világszerte eddig 2 130 embert ölt meg, és legalább 75 700 embert fertőzött meg eddig – számolt be a CNBC. Egyes tudósok szerint a malária ellenszereként is használt gyógyszerek hatásosak lehetnek a vírus ellen, de erre egyelőre nincs tudományos bizonyíték.

A helyi hatóságok eddig az ebolavírus terjedése során alkalmazott hatóanyagot vetették be a koronavírus ellen, másutt a lopinavir és ritonavir nevű szereket alkalmaznak. Eközben a kutatók olyan vakcinák elkészítésén dolgoznak, amelyeket hamarosan embereken is tesztelnek.

Az amerikai kormány február elején úgy nyilatkozott, hogy ők is dolgoznak egy ellenszeren, amelynek a tesztelése a következő két és fél hónapban kezdődhet. Eközben a WHO kutatási vezetője február 13-án azt nyilatkozta, hogy heteken belül új információk láthatnak napvilágot a koronavírus elleni vakcinával kapcsolatban. A szakemberek azonban felhívják a figyelmet, hogy legyen bármilyen nagy az igény az oltóanyag mielőbbi piacra kerülése iránt, egy-egy új hatóanyag tesztelése hónapokba, akár évekbe is telhet.