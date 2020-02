Máris reagáltak a tanárok: Ez nem béremelés!

Kásler Miklós emberi erőforrások miniszter váratlan hétfői bejelentése után a Magyar Közlönyben Orbán Viktor aláírásával meg is jelent a pedagógusok számára várható pótlékemelésről szóló határozat. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete hétfő este közleményben reagált a kormány döntésére: nyomorúságosnak, béremelésnek álcázott pótléknak nevezik azt.

Júliustól tíz százalékkal emelkedik a pedagógusok bére Kásler Miklós bejelentése szerint. A részletekből az is kiderült, hogy a béremelés technikailag ágazati szakmai pótlék bevezetésével valósul meg. A kormány nem sokat tétlenkedett: a közlönyben ki is hirdették az emelésről szóló határozatot.

Nem hagyta azonban mindezt szó nélkül a PDSZ. Közleményükben kiemelték: nyomorúságos, béremelésnek álcázott pótlékkal próbálják kiszúrni az egyre dühösebb ágazati dolgozók szemét.

A szervezet közleménye arra is emlékeztet, hogy amikor a múlt héten Maruzsa Zoltán közoktatásért felelős szakállamtitkárnál tárgyalt a PDSZ küldöttsége, az államtitkár továbbra sem volt hajlandó időpont-javaslatot adni a sztrájkbizottsági egyeztetésre. Ekkor – feltételes módban – belengetett egy 10 százalékos pótlékot, amit az ágazat munkavállalóinak fizettek volna. A részleteket a következő egyeztetésre ígérte, most mégis

egyeztetés nélkül bejelentett a minisztérium, erről sem kívántak tárgyalni az érdekképviseletekkel.

Mi is ez valójában?

A szakszervezet azt is tisztázza, hogy a mostani bejelentés mit jelent a gyakorlatban. "Ez a 10 százalékos pótlék nem béremelés. Hogy mihez képest kapsz 10 százalékot, egyelőre még nem is világos" - mutatnak rá. Azt is kiemelik, hogy mivel pótlékként érkezik, ezért bármikor elvehetik.

A PDSZ szerint a kormány a mostani döntésével meg akarja osztani a pedagógustársadalmat. "Ha ez a terv valóra válik, akkor az intézményvezetőknek és a helyetteseiknek viszont közel 100%-os pótlékemelést kívánnak juttatni. Így kívánja megosztani a kormányzat az elégedetlenkedőket" - írják.

"A felajánlott „juttatások” elfogadhatatlanok, a vezetőknek és a többi munkavállalónak juttatott pótlékok közötti különbséget egyszerre tartjuk sértőnek, felháborítónak és abszurdnak" - vélekednek.

A PDSZ arra is kitér, hogy az életpályamodell bevezetésekor fél tucat pótlékot, egyéb juttatást olvasztottak be az alapbérbe. Akkor az volt a magyarázat (a béremelés 30%-át így fedezték, vagyis a pótlékok beépítésével), hogy ne pótlékot adjanak, hanem tisztességes alapilletményt. Most viszont az történik, hogy visszajön a pótlékemelés rendszere, amely a PDSZ álláspontja szerint

az életpályamodell kudarcának újabb közvetett elismerése.

Kiemelik azt is, hogy a pályakezdő, gyakornok tanárok bére azért emelkedett január 1-től 8%-kal, mert nem érte el a garantált bérminimumot, az ún. szakmunkás minimálbért. Erre jön rá majd július 1-től a 10 %-os pótlék és így emelkedik a bérük 18%-kal, amely messze nem elegendő a pedagógushiány elhárítására, a súlyozott emelésre, vagyis arra, hogy különösen a pályakezdők béremelése kapjon nagyobb hangsúlyt.

A követelések változatlanok

Leszögezik azt is, hogy a PDSZ nem változtat álláspontján a váratlan pótlékemelés fényében sem. Továbbra is követelik, hogy béreiket a mindenkori és ne a 2014-es minimálbérhez igazítsák.

A sok éves elmaradt béremelések miatt egy egyszeri, 60%-os illetményfejlesztést látunk kizárólag elfogadhatóknak, egységesen, minden oktatási dolgozónak

- húzzák alá.

Közeleg a sztrájk, ezért léphetett a kormány?

Néhány napja jelentette be a szakszervezet, hogy a kongresszusa döntött: amennyiben a kormánnyal 2020. március 2-áig nem tudnak megállapodni a jogszerű sztrájk feltételeiről, a PDSZ aznap felhívást intéz a közoktatásban és szakképzésben dolgozókhoz, amelyben kifejti, milyen más – jogszerű módon – tudják, és együttesen fogják is a munkabeszüntetést megvalósítani.

Nagyon úgy tűnik tehát, hogy a szaktárca érezte az idő szorítását, és ebben a helyzetben kénytelenek voltak lépni és a váratlan pótlékemelést béremelésként kommunikálni.