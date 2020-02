Mitől szárnyal még mindig a magyar gazdaság? Kiderül a dolog háttere

A héten jön az MNB februári kamatdöntő ülése, ami valószínűleg még nem tartogat komoly izgalmakat, csak márciusban a friss inflációs jelentés során módosíthatnak érdemben a monetáris kondíciókon. A héten jön a negyedik negyedéves növekedés felülvizsgált adata és a 2019-es demográfiai statisztika is.

Mire ez a cikk megjelenik, addigra talán többet fogunk tudni a koronavírus lehetséges gazdasági hatásairól, hiszen hétfő hajnalban megjelent a friss kínai statisztika az ipari termelésről és a kiskereskedelmi forgalomról. Ezekben a januári számokban már láthatjuk a globális járvány kézzelfogható hatásait. Emellett a nap második felében az MNB szokásos heti devizaswap-tenderére lehet érdemes figyelni, ha a jegybank az utóbbi hetekhez hasonlóan tovább szűkíti majd a likviditást, akkor az a forintra is hatással lehet.

A KSH kedd reggel teszi közzé a 2019-es népmozgalmi statisztikát, amiből kiderül, mennyivel csökkent Magyarország népessége tavaly. Emellett a lakásépítések negyedik negyedéves adatait is közli a statisztikai hivatal. Délután pedig az MNB februári kamatdöntése jön, bár várhatóan a Monetáris Tanács most még nem módosít érdemben a monetáris kondíciókon, csak a március végi döntés lesz lényeges.

Szerda reggel szintén a KSH-ra lesz érdemes figyelni, ugyanis a keresetek decemberi adataival képet kapunk a 2019-es év béradatairól. A statisztikai hivatalnak csütörtökre is marad egy említésre méltó adata, a munkanélküliség januári számai jelennek majd meg. Emellett délután Amerikában jönnek említésre méltó adatok, a negyedik negyedéves növekedési számokra lesz érdemes elsősorban figyelni, melyekből kiderülhet, hogy valóban tartotta-e a 2 százalék feletti növekedési ütemet a világ legnagyobb gazdasága. Az előzetes adatok 2,1%-os GDP-bővülésről szóltak, ehhez lesz érdemes viszonyítani a most érkező számokat.

Pénteken pedig a magyar növekedés részleteit is megismerhetjük, így teljesen összeáll a kép a 2019-es közel 5 százalékos gazdasági bővülésről. Most a negyedik negyedéves növekedés hátteréről számol be a KSH, az előzetes adat szerint 4,7%-kal bővült a gazdaság a tavalyi év utolsó három hónapjában. Ezzel egyidőben a beruházások negyedéves adatait is közzéteszi a statisztikai hivatal. Amerikában a személyes fogyasztások árindexe (PCE) lesz érdekes, mely a Fed kamatpolitikája szempontjából is meghatározó lehet.

