Tombol a koronavírus Iránban: sokkal többen halnak meg, mint mondták

Iránban legalább 50-en meghaltak a koronavírusban a friss jelentések szerint. A kormány még órákkal korábban is 12 halálesetet közölt, most kiderült, hogy ez az adat biztosan téves.

Iránban legalább 50 ember halt meg az új koronavírus miatt ebben a hónapban – derült ki a friss jelentésekből. A Kom városában tomboló járvány sokkal több halálos áldozatot szedett eddig, mint amiről a hivatalos adatok szóltak, derült ki az iráni, félhivatalos ILNA hírügynökség jelentéséből.

Az Associated Press jelentése szerint az új halálozási adat sokkal magasabb, mint amiről néhány órával korábban a hivatalos iráni szervek tájékoztattak. Összesen 12 halálesetről és 47 megbetegedésről lehetett tudni az országban a hivatalos adatok alapján a tegnapi napig a helyi TV szerint, azonban most kiderült, hogy ezek az adatok teljesen tévesek, és a halottak száma még azt is meghaladja, amennyi megbetegedést közöltek.

Kom városában jelenleg több mint 250-en vannak karanténban. Iráni illetékesek szerint az 50 haláleset február közepéig történt, azonban az első hivatalos, koronavírusos elhunytat február 19-én regisztrálták az országban. Vagyis kiderült, hogy Irán sokkal fertőzöttebb, mint ahogy az eddigi hivatalos adatokból tudni lehetett. Mindez azt is jelenti, hogy a fertőzöttek száma is sokszorosa lehet a hivatalosan közölt adatnak, vagyis több százan, de akár több ezren is lehetnek a megbetegedettek.

Az iráni hatóságok az ország 31 tartományából 14-ben oktatási intézményeket, mozikat és színházakat zártak be, hogy elejét vegyék a járvány terjedésének. Ezeken a területeken egy hétre felfüggesztették a kulturális és művészeti előadásokat. Az iráni lakosságot arra kérték, hogy egy ideig ne keressék fel Komot és más zarándokhelyeket.

Az első hivatalos iráni koronavírussal kapcsolatos hírek nem megbetegedésekről szóltak, hanem halálesetekről. Ebből is sejtetni lehetett, hogy az iráni helyzet nagyon súlyos, sokkal súlyosabb annál, mint amit az egészségügyi rendszer detektálni képes, és mint amit a hivatalos szervek közölnek.

Címlapkép: Fatemeh Bahrami/Anadolu Agency via Getty Images