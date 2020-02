Két ábra a koronavírus terjedéséről: Kínában javul a helyzet, de a világ félhet

Amíg Kínából valamelyest kedvezőbb adatok érkeznek a koronavírussal kapcsolatban, addig a világ más részein új gócpontok kezdenek kialakulni.

Kínában alig több mint 500 új koronavírusos megbetegedést regisztráltak tegnap, ami alacsonyabb, mint az elmúlt napokban mért adatok voltak. A napi új megbetegedések száma immár egy hete 1000 alatt van, miközben a járvány eddigi legsúlyosabb időszakában 3000 feletti számokat is láthattunk. A megbetegedéseknél tehát lassuló trendet láthatunk, és ennél is jobb hír, hogy a válságos állapotban lévők száma fokozatosan csökken. A válságos állapotúak száma február közepén még 12 ezer közelében járt, mostanra azonban 9 ezer közelébe csökkent ez a szám.

A kínai halálozások trendje azonban egyelőre nem alakul kedvezően. Tegnap 71-en hunytak el, ami alacsonynak számít, azonban vasárnap 150-en haltak meg, ami soha nem látott magasságú szám. A megelőző napokban 100-110 halálozási számot láthattunk, vagyis egyelőre nem láthatunk fordulatot ezen a téren.

Összességében tehát úgy tűnik, hogy Kínában kedvezőbben alakul a koronavírus járvány, mint korábban, azonban a világ más részein éppen ellenkező a helyzet. Úgy tűnik, hogy kezdenek kialakulni gócpontok a világban: Dél-Korában és Olaszországban kifejezetten gyorsan terjed a járvány, miközben Iránban is egyre valószínűbb, hogy már nem tudnak úrrá lenni a fertőzésen, csak az adatok valószínűleg hamisak az országban.

Tegnapig 2400-nál is több Kínán kívüli koronavírusos megbetegedést regisztráltak. Mostanra már nem a Diamond Princess utasai húzzák felfelé a Kínán kívüli megbetegedéseket, mint az első időszakban, hanem az egyes országokban regisztrált új megbetegedések. A Diamond Princess luxushajó utasain kívüli megbetegedések száma meghaladta az 1700-at, és nagyon úgy tűnik, hogy a következő napok még rosszabbul alakulhatnak.

Dél-Koreában 833 megbetegedést regisztráltak tegnapig, Olaszországban pedig 229 fertőzöttről tudtak. A John Hopkins Egyetem térképe szerint a mai napon már összesen 977 regisztrált koreai esetről tudnak, és Olaszországban is romlik a helyzet, 270 koronavírusos esettel. Irán ugyan továbbra is „aluljelenti” az adatokat, vagyis sokkal több megbetegedés lehet az országban, mint amit közölnek, jelenleg 61-ről lehet tudni. Miután azonban az országban már legalább 12 az elhunytak száma, így a koronavírusban szenvedők legalább több százan, de akár több ezren is lehetnek. (A tegnapi, az iráni kormány által cáfolt hírek szerint több mint 50 a halálos áldozatok száma.)

Mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy egyre több gócpont kezd kialakulni, miközben egyre több országban jelenik meg a koronavírus alacsony esetszámmal. A legújabb eseteket Ausztriában és Horvátországban regisztrálták, ahol az olasz fertőzéshez köthetőek a megbetegedések, de egyelőre nem tudni, hogy csak néhány esetről-e van szó (akiket időben karanténba zárnak), vagy már több embert is megfertőztek, és ezekben az országokban is növekvő esetszámokra kell esetleg felkészülni. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) friss jelzése szerint az országoknak fel kell készülniük a járványra, mert az ott "kopogtat az ajtón".

