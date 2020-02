Gulyás: 1,2 millió maszk rendelkezésre áll itthon

Magyarországon továbbra sincs koronavírusos megbetegedés, legalábbis erről szóló minta nincsen - jelezte Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki Kormányinfón.

Szerda éjszaka is érkezett 7 minta, amit vizsgálnak - ismertette a tárcavezető, hogy érkeznek koronavírusos minták idehaza is. Diákok, tanárok, Kambodzsából hazaérkezők, Olaszországból hazajött kamionsofőr - ők vannak jelenleg karanténban a Szent László Kórházban. A japán hajón megbetegedett magyarral is a konzuli szolgálat tartja a kapcsolatot. Az első vizsgálat mutatta ki nála a vírust, a második vizsgálat még nem merült fel - tette hozzá.

Többször felmerült idehaza, hogy milyen mértékben érhetőek el a maszkok, ezzel kapcsolatban Gulyás Gergely kifejtette: 1,2 millió maszk rendelkezésre áll. Az operatív törzset kértem, hogy gondoskodjon arról, hogy a gyógyszertárakba ezek azonnal jussanak el - mondta.

Hiány nincsen maszkokból

- mondta határozottan a miniszter, visszautasítva az ezzel ellentétes híreket.

Az operatív törzs üzenete: ne utazzanak fertőzött területre - olvasta fel az operatív törzs üzenetét a kormányszóvivő.

Az influenzánál magasabb, de az onkológiai megbetegedések eseténél kisebb a halálozási ráta a koronavírus esetében - ismertette a tárcavezető.

Arról is döntés született, hogy 30 milliárd forintot kap pluszban a Belügyminisztérium mobil börtönök kialakítására.