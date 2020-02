Nagy meglepetés a szlovák választáson: teljesen új kormány jöhet

Az előzetesen vártnál nagyobb arányú győzelmet aratott az ellenzéki Egyszerű Emberek és Független Személyiségek (OLaNO) párt a szlovák parlamenti választáson az exitpoll adatok szerint. A kisebb megszakítással 2006 óta hatalmon levő, Robert Fico vezette Smer mindössze 15%-ot szerzett. Magyar párt nem került be a törvényhozásba. A hivatalos eredményekre egyelőre várni kell.

Az Igor Matovic vezette jobboldali OLaNO nyerte a szlovák parlamenti választást a Focus közvéleménykutató által készített exitpoll felmérés szerint. A párt 25,8%-ot szerzett, míg az eddig kormányzó Smer mindössze 14,9%-kal lett második. A szintén a jobboldali térfélhez tartozó, a köztársasági elnököt is adó (Zuzana Caputová) liberális-zöld Progresszív Szlovákia-Együtt (PS-Spolu) végzett a harmadik helyen (9,7%). A szlovák pártrendszer közel 8 év alatt ezzel szinte teljesen átalakult.

Könnyen előfordulhat, hogy három olyan párt alkot kormányt, amelyek közül kettő most jutott be először a törvényhozásba, és a harmadik, amely csak 2010 óta tagja a politikai rendszernek, szintén nem volt tagja soha egy kormánynak sem.

A Szabadság és Szolidaritás nevű jobboldali-liberális párt csípte el a negyedik helyet 8,3%-kal, az újonnan alakult jobboldali tömörülés, az Emberekért párt 7,8%-kal lett ötödik. Ezt a pártot a korábbi köztársasági elnök, Andrej Kiska alapította a választások előtti években.

A parlamentbe jutott még a kezdetben viccpártként induló Család Vagyunk (Sme Rodina) 7,5%-kal, a szélsőjobboldali Néppárt - Mi Szlovákiánk (6,5%), és a határon billeg a Kereszténydemokrata Mozgalom (5,1%) - róluk csak a hivatalos eredmények után lehet majd kimondani, hogy bejutottak-e. Magyar párt nem jutott be a törvényhozásba, ilyen még nem történt a független Szlovákia fennállása óta. A Magyar Közösségi Összefogás 3,8, a Híd 2%-ot szerzett.

Az exitpoll felmérés a választások során a szavazófülkét elhagyó választókat kérdezi meg a leadott szavazatról. A felmérés országos szinten zajlik, így reprezentatív, cserébe viszont nagyon drága. Könnyen lehet, hogy a magas költségek miatt idén végeztek utoljára exitpoll felmérést, több országban - így Magyarországon.

Tarolt a centrista jobboldal

A fentiekből is látszik, hogy a centrista jobboldal elsöprő győzelmet aratott, így könnyen lehet, hogy az előzetesen jósolt 5-6 párti koalíció helyett egy 3-4 párti tömörülés is kormányt tud alakítani. A jobboldali-liberális pártok ideológiailag nagyon közel állnak egymáshoz, személyi ellentétek viszont vannak, így egy esetleges 3-4 párti kormány is kellően instabil lehet ahhoz, hogy ne töltse ki a ciklusát. A szlovák választásról és Szlovákia gazdasági helyzetéről itt írtunk bővebben: