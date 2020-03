Tovább gyorsult a koronavírus terjedése a világban

Közel 1500 új megbetegedés történt Kínán kívül tegnap, ami a koronavírus-járvány terjedésének gyorsulását jelenti. A halálos áldozatok száma száz felett jár.

Tegnap Ausztráliában, Írországban, Luxemburgban, Monacóban, Katarban és az Egyesült Államok két pontján bukkant fel a koronavírus, mára Örményországgal bővült a kör. A Johns Hopkins Egyetem adatbázisa szerint a Kínán kívüli térségben 1464 új regisztrált megbetegedés történt, ami a járvány gyorsulására utal. Pénteken lépte át először az ezret a fertőzöttek száma (1040), ehhez képest is jelentős a növekedés.

Szombatra az összes Kínán kívüli halálozás 106-ra emelkedett a 22 új haláleset következtében. A számok egyelőre szerencsére nem mérhetők a kínai adatokhoz, de a gyorsulás üteme szembeötlő. Lélektanilag fontos lehet, hogy az Egyesült Államokban is elhunyt az első koronavírusos beteg. (Ma pedig Thaiföld iratkozott fel a szomorú listára.)

A 6762 regisztrált fertőzött háromnegyede négy országban található. Dél-Koreában szombatig 3150 vírushordozót találtak (mára már 3526-os részadatot is láthatunk), Olaszországban pedig ezer fölé emelkedett a betegek száma (1128). Irán is egyre több esetet vall be (593), de ott a járvány tényleges méretét a hivatalos adatoknál még mindig legalább egy nagyságrenddel magasabban sejtik a szakértők.

