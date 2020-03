A válság óta nem látott világot hozhat el a koronavírus

A 2008-ban kezdődött gazdasági válság óta a legnagyobb kockázatot jelenti a világgazdaság számára a jelenlegi koronavírus-járvány – derül ki az OECD friss előrejelzéséből. A szervezet szakemberei szerint fennáll a veszélye, hogy egyre több helyen sérül majd a szabad mozgás, ami a termelés lassulásához és a fogyasztói bizalom visszaeséséhez vezethet.

Bajok lesznek még a koronavírusból

A Kínából induló koronavírus-járvány az emberek egészségét veszélyezteti, illetve komoly gazdasági károkat is okozhat – írja hétfőn megjelent prognózisában a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD). Az egészségügyi kockázatok mellett komoly kockázat lehet, hogy egyre több országban korlátozhatják az emberek, a tőke és a termékek szabad áramlását. Ez pedig az üzleti- és fogyasztói bizalom eséséhez, illetve lassuló termeléshez vezethet. A korábbi hasonló járványokhoz képest az a különbség, hogy mostanra sokkal nagyobb Kína szerepe a világ GDP-jében, a kereskedelemben és a nyersanyagfelhasználásban.

Az OECD számolt optimista és pesszimista forgatókönyvekkel is, az egyik szerint hamarosan sikerülhet kordába szorítani a koronavírust, a másik viszont azzal számol, hogy még jó ideig veszélyt hordoz majd a gazdaságra. Még az optimista forgatókönyv esetén is azzal számolnak a szervezet munkatársai, hogy az idei első félévben erőteljesen visszaesik a globális növekedés, mivel a beszállítói láncokat és a nyersanyagtermelést máris erőteljesen érintette a járvány, a turizmus máris visszaesett, a bizalom pedig csökken.

Ezzel a tavalyi 2,9%-ról 2020-ban 2,4%-ra lassulhat a globális növekedés, az első negyedév pedig visszaesést hozhat.

És ez még az optimista eset: ha a vírus tovább terjed, akkor a globális növekedést akár 1,5%-ra is ronthatja. Ebben az esetben a gazdasági hatások a bizalom mellett már a termelés és a fogyasztás lassulásában is megjelenne. Több ország pedig akár recesszióba is süllyedhet, kiemelték Japánt és az eurózónát.

A leginkább figyelt kínai növekedési előrejelzést a 2019-es 6,1%-ról 5 százalék alá vágta vissza az OECD, vagyis az ázsiai országot máris érezhetően lassítja a vírus. emellett a legfájdalmasabb az erősen Kínához kapcsolódó gazdaságoknál lehet a hatás, Japán, Dél-Korea és Ausztrália érezheti meg leginkább a visszaesést.

Alapesetben a szervezet azzal számol, hogy az eurózóna gazdasága 0,8 százalékkal bővülhet idén, ez 0,3 százalékpontos csökkenést jelent a novemberi prognózishoz képest. Ezen belül Németország mindössze 0,3 százalékos bővülést mutathat fel, Olaszország pedig stagnálhat. Az amerikai gazdaságot viszont kevésbé érintheti a járvány, az USA gazdasága még így is 1,9%-kal növekedhet idén, ami csak minimálisan marad el a legutóbbi becsléstől.

A szervezet jelentése szerint a koronavírus mellett is komoly lefelé mutató kockázatok vannak a világgazdaságban, melyek most talán elhalványodtak kicsit, de ettől még számolni kell velük:

A kereskedelmi és beruházási feszültségek még mindig erősek és akár tovább is terjedhetnek. Az OECD szerint bizonytalan, hogy van-e esély egy újabb amerikai-kínai megállapodásra, mely az utóbbi években bevezetett vámok maradékát is eltörölné. Közben viszont fennáll újabb konfliktusok kirobbanásának veszélye püéldául az USA és Európa között.



Komoly a bizonytalanság az Egyesült Királyság és az EU jövőbeli kapcsolatával kapcsolatban a Brexit után.



A tőkepiacok utóbbi hetekben látott reakciója a koronavírus-járványra további pénzügyi kockázatokat jelent az egyébként is magas adósság, a gyenge kínai adósságminőség és a lassuló növekedés közepette. Kiemelik, hogy globálisan tavaly a kibocsátott vállalati kötvények kicsit több mint fele volt BBB minősítésű, ami a legalacsonyabb befektetésre ajánlott kategória. Ha a lassuló növekedés megvalósul, akkor ezek egy részét könnyen bóvliba vághatják a hitelminősítők.

Azonnali lépésekre van szükség

Bármelyik forgatókönyv valósul meg, az biztos, hogy azonnal lépéseket kell tenni a világ kormányainak, hogy lassítsák a vírus terjedését, illetve megvédjék az embereket és a vállalkozásokat a következményeitől és élénkítsék a keresletet a gazdaságban. Külön kiemelték, hogy az alacsony jövedelmű emberek és vállalkozások jövedelmeit kell megvédeni a politikusoknak.

A koronavírus terjedése újabb csapás a világgazdaságnak, melyet egyébként is meggyengítettek a politikai és kereskedelmi csatározások. A kormányoknak azonnal lépniük kell, hogy megvédjék az egészségügyi rendszert és az embereket, illetve pénzügyi támogatást nyújtsanak a háztartásoknak és a vállalatoknak

- mondta a jelentés bemutatásakor Laurence Boone, a szervezet főközgazdásza.



Ha megszületnek a szükséges kormányzati válaszok, akkor az segíthet helyreállítani a bizalmat, illetve gyorsabban felépíteni a kieső termelést, de a leállás azonnali negatív hatásait már nem lehet ellensúlyozni – hangsúlyozza a jelentés.

HA A LEFELÉ MUTATÓ KOCKÁZATOK MEGVALÓSULNAK ÉS A NÖVEKEDÉS TARTÓSAN SOKKAL GYENGÉBB LESZ, AKKOR ÖSSZEHANGOLT INTÉZKEDÉSEKRE LEHET SZÜKSÉG A VILÁG KORMÁNYAITÓL. EZEK ELSŐSORBAN AZ ALACSONY JÖVEDELMŰ GAZDASÁGOKAT SEGÍTHETIK, ILLETVE KÖZÖSEN LAZÍTHATNAK A KÖLTSÉGVETÉSI POLITIKÁN AZ ORSZÁGOK – VÉLI AZ OECD.