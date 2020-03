Koronavírus: a japán jegybank készen áll beavatkozni

Hétfő hajnalban tett közzé rendkívüli közleményt a Bank of Japan, jelezte ugyanis, hogy közelről figyelik a folyamatokat és szükség esetén biztosítja a többletlikdivitást a pénzügyi stabilitás érdekében.

A Bank of Japan hétfői reggeli közleménye is újabb bizonyítéka annak, hogy a koronavírus már most érezteti gazdasági hatásait. A japán jegybank ugyanis közölte, hogy szoros figyelemmel követik a jövőbeli, koronavírussal kapcsolatos fejleményeket.

Haruhiko Kuroda a BoJ elnöke a közleményben hangsúlyozta, hogy a központi bank a megfelelő piaci műveletekkel és eszközvásárlásokkal törekedni fog az elegendő likviditás biztosítására és a pénzügyi piacok stabilitásának biztosítására.

Egyes elemzők szerint meglehetősen érdekes, hogy a japán jegybank már most elhintette az eszközvásárlások lehetőségét. A központi bank egyébként 2013 óta rendkívüli monetáris lazításban van, azonban a legutóbbi években már óvatosabbá vált (-0,1%-os irányadó ráta és a tíz éves államkötvény hozam 0 százalékos felső határa).

