Találgatják, miért lehet kétszer elkapni a koronavírust

Kutatók vitatják annak a kínai tanulmánynak a megállapításait, amelyek gyógyultnak nyilvánított, de néhány nap múlva az új koronavírussal ismét pozitívan tesztelt páciensek esetéről beszámolva azt sugallják, hogy a megbetegedés két szakaszból is állhat, ezért szükségesnek tartják a vírusfertőzésből gyógyultak további megfigyelését.

Miután egy 40 év körüli japán nő felgyógyult az új koronavírus, a Covid-19 okozta betegségből, majd állítólag "másodszor" is megfertőződött, felmerült, hogy a betegség lefolyásának talán két szakasza van. Erre utal kínai kutatók tanulmánya, mely a JAMA amerikai orvosi lap aktuális számában jelent meg. A német Science Media Center (SMC) tudományos hírügynökség szerint más tudósok szkeptikusak a megállapításaikkal kapcsolatban.

A japán nőnek a gyógyulás után kiújultak a tünetei, ezután a teszt ismét kimutatta nála a koronavírust. A járvány kiindulópontjának számító Vuhan város egyetemi klinikájának kutatói és pekingi tudósok most négy további hasonló esetről számoltak be. Mindegyik páciens az év elején fertőződött meg a Covid-19-cel, majd meggyógyultak, vagyis két egymást követő napon is negatív lett a vírustesztjük eredménye. Ezután 5-13 nappal azonban a vírust kimutató, úgynevezett reverz transzkriptáz-PCR-tesztjük ismét pozitív lett. A japán betegtől eltérően náluk nem jelentkeztek újra a tünetek.

A kínai kutatók elismerték a tanulmány korlátait, többek között a nagyon alacsony esetszámot, valamint azt, hogy a páciensek egészségügyi intézményekben dolgoznak. Ennek ellenére szükségesnek tartják a vírusfertőzésből gyógyultak további megfigyelését.

A New York-i Mount Sinai Kórház osztrák kutatója, Florian Krammer szerint a tanulmány négy kínai résztvevőjének pozitív tesztjei közötti negatív eredmények oka egyszerűen az, hogy "a mintavételnél vagy a tesztnél valami hiba történt". Amikor a teszt a vírus örökítőanyaga után kutat, akkor a pozitív eredmény keveset mond arról, hogy mekkora fertőzésveszélyt jelenthet az adott páciens. Gyakori, hogy a vírusgenom még jelen van, de fertőző vírusok már nem. A kanyarónál gyakran hónapokig ez a helyzet - magyarázta az SMC-nek. Tudományos szempontból mindenképpen fontosnak tartja a gyógyult betegek utánkövetését, mivel egyelőre

fogalmunk sincs a Covid-19 hosszú távú hatásairól.

A berlini Charité Egyetemi Klinika virológiai intézetének igazgatója, Christian Drostent szintén nem győzték meg a kínai szakértők megállapításai: a teszt eredménye "a tünetek első hete után ingadozhat, lehet egyszer pozitív, egyszer negatív, miközben a tüdeje még teli van vírussal". A PCR-teszt érzékenysége miatt is nagyon óvatosnak kell lenni, hogy az újbóli pozitív eredményt új vírusfertőzésként értékeljük - vélte Isabella Eckerle, a Genfi Egyetemi Klinika szakértője.