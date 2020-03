Zuhan a kereslet a légiközlekedés iránt a koronavírus miatt

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

Jelentősen, akár negyedével is visszavágja Európa két legnagyobb légitársasága, a Lufthansa és a Ryanair az európai járatok számát április végéig - közölték a légicégek hétfőn az MTI-vel. A LOT a szöuli járatai közül törölt néhányat. A British Airways a New York-i járatai mellett egy sor európai desztinációba is felfüggesztette a repülést a kereslet visszaesése miatt.