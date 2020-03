Koronavírus: Nagy-Britannia felkészült a legrosszabbra is

Az új típusú koronavírus elvileg a brit lakosság 80 százalékát is megfertőzheti, de ez az elképzelhető legrosszabb eset, és a brit egészségügyi hatóságok nem számítanak e forgatókönyv megvalósulására - mondta szerdán az angol tisztifőorvos.

Chris Whitty professzor a BBC brit közszolgálati televíziónak nyilatkozva gyakorlatilag kizárta azt is, hogy a kínai intézkedésekhez hasonlóan Nagy-Britanniában is egész városok lezárására lenne szükség. Kínában a járvány korai szakaszában ez ésszerű intézkedés volt, de az ilyen lépés csak addig célszerű, amíg a megbetegedések egy adott térségben - mint például Kína esetében a járvány elején karantén alá vont Vuhan városában - koncentrálódnak, és máshová még nem terjedtek át - mondta a szakértő. Az angol tisztifőorvos szerint azonban mivel a betegség most már számos helyen megjelent Európában és a világban, városok lezárása Nagy-Britanniában nagyon valószínűtlen.

Az angol tisztifőorvos a szerdai BBC-műsorban - a nagy-britanniai járvány várható méreteit firtató kérdésre - azt mondta: nagyon nagy kiterjedésű járvány esetén a brit lakosságnak akár a 80 százaléka is megfertőződhet a vírus terjedésének első vagy első két hullámában. "Nem azt mondjuk azonban, hogy ez fog történni, ez az abszolút felső széle a tervezéshez használt becslési sávnak, ezt hívjuk az ésszerűen felvázolható legrosszabb eseti forgatókönyvnek" - hangsúlyozta Chris Whitty. Hozzátette: a brit egészségügyi hatóságok ennél alacsonyabb, jó eséllyel sokkal alacsonyabb fertőződési aránnyal számolnak.

Whitty professzor szerint fontos azonban a legrosszabb forgatókönyvre is terveket készíteni, annak érdekében, hogy ha ez valósulna meg, az ország ezt is felkészülten kezelhesse. Nagy-Britanniában eddig nem volt halálos áldozata a járványnak, de az angol tisztifőorvos szerint a fertőzés terjedése esetén jelentős eséllyel számítani kell "néhány" halálesetre, különösen a kiemelten veszélyeztetett - idősebb, krónikus betegségekkel küszködő - csoportokban. Whitty professzor hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a rendszeresen visszatérő szezonális nagy-britanniai influenzajárványokban évente átlagosan nyolcezren halnak meg.