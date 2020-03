Nagy a baj Japánban: a vállalatok szenvednek a koronavírus miatt

A japán vállalatok többsége bevételkieséssel számol a koronavírus miatt, harmaduk pedig már érzi is a járvány hatásait az eredményein. A japán gazdaság már az utolsó negyedévben is szenvedett, a járvány terjedésével pedig nőtt a recessziós kockázat. A helyzet arra ösztönözheti a jegybankot, hogy beavatkozással stimulálja a gazdaságot.

A japán vállalatok 63,4%-a bevételkieséssel számol a koronavírus miatt egy helyi think tank által február 14. és 29. között végzett kutatás szerint – számol be a Reuters. Ezek közül 30,2% már érezte is a hatást az eredményeiken, 33,2%-uk szerint pedig a bevételeik csökkenni fognak a közeljövőben. Ha a piaci félelmek eszkalálódnak, akkor a világ harmadik legnagyobb gazdasága recesszióba fordulhat.

A Teikoku Data Bank által mért vállalati hangulatindex hétéves mélypontra süllyedt, miután az utazási korlátozások és az ellátási lánc miatt a szolgáltató- és a feldolgozóipari szektor szereplői nehézségekkel nézett szembe. A két legnagyobb légitársaság, az ANA és a Japan Airlines például több járatát is törölni kényszerült március 6. és 12. között a csökkenő utasszám miatt.

A vírus hatásai számos ágazatba begyűrűznek, és a gazdaság várhatóan tovább zsugorodik a következő időszakban.

- áll a think tank előrejelzésében.

A romló hangulat a mérésben résztvevő mind a 10 ágazat szereplőinél kimutatható volt, köztük a turizmusnál is – a járvány kitörése óta mind a belföldi, mind a külföldi látogatók száma csökkent.

A japán gazdaság már az utolsó negyedévben is szenvedett, az idei első negyedévben pedig tovább csökkenhet az ellátási lánc kitettsége miatt. A növekvő recessziós kockázat arra ösztönözheti a japán jegybankot, hogy a növekedés fenntartása érdekében beavatkozzon.

