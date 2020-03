Az Európai Bizottsághoz fordul a kormány a Magyar Posta ügyében

Több állami cég után a Magyar Postánál is megkezdődnek a bértárgyalások - mondta az InfoRádióban a társaság vezérigazgatója. Schamschula György szerint szükség van bérfejlesztésre.

"A bértárgyalásokat a csütörtöki napon kezdjük el. Azt azért szeretném elmondani, hogy az elmúlt három évben a béremelésben jelentős előrelépés történt, 40 százaléknál is több a növekmény, tudjuk, hogy nem elég. Közben a bérek a teljes árbevétel 60-70 százalékát teszik ki, látjuk, hogy olyan fenntarthatatlan pályán mozog ez a bértömeg, amivel foglalkoznunk kell" - fogalmazott az Aréna című műsorban Schamschula György, hozzátéve,

a bérkérdést "nem idén és nem is jövőre" fogják tudni megnyugtatóan megoldani.

Látni kell szerinte ugyanakkor azt, hogy a társadalmi igények miatt jelenleg 1600 helyett 2700 postát tartanak fenn.

"Ahhoz, hogy ezt fenn tudjuk tartani, plusz pénzre, plusz munkaerőre van szükségünk, aminek a bérekben is meg kell jelennie" - mondta, hozzátéve, hogy a Magyar Postának egyrészt el kell látnia egy közfeladatot, de helyt kell állnia egy versenyhelyzetben is. Előbbiben segít azért valamennyit - 5 milliárd forintnyit - az Európai Unió, ebből tudnak eljutni a levelek és küldemények az utolsó falu utolsó utcájába is. (Itt valószínűleg nem EU-támogatásra, hanem az EU által jóváhagyandó állami támogatásra gondolt a postavezér - a szerk.)

A Magyar Posta vezetője a műsorban bejelentette, a szaktárca - a nemzeti vagyon kezeléséért felelős, tárca nélküli miniszter - felhatalmazást kapott arra, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal ennek a keretnek a megemeléséről. A Portfolio éppen a minap készített nagyinterjút a tárca nélküli miniszterrel, amelyben a Posta ügyei is szóba kerültek:

