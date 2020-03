Gazdaság 2020. március 06. 11:55 Koronavírus: Szlovákiában is megjelent a vírus, az összes szomszédunkra igaz ez

Szlovákiában is megtalálták az első koronavírus fertőzöttet - jelentette be Peter Pellegrini szlovák kormányfő a Reuters tudósítása szerint. Ez azt jelenti, hogy immár minden szomszédos országunkban kimutatták a vírust, hiszen ma délelőtt Szerbiából is ugyanezt jelentették.