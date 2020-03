MTI Cikk mentése Megosztás

Most már biztosnak tűnik, hogy az új típusú koronavírus okozta járvány negatív globális növekedési hatásai a második negyedévre is áthúzódnak, akkor is, ha közben sikerül megfékezni a vírus terjedését - áll a Moody's Investors Service pénteki helyzetértékelésében.