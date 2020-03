Koronavírus: egyre több a vesztegzár a világon, gyorsan terjed a fertőzés

Portfolio MTI Cikk mentése Megosztás

A hatóságok leállítják a be- és kilépést a tízmillió lakosú Lombardia tartományban, valamint 11 másik észak-olaszországi városban rendelnek el vesztegzárat - értesült az olasz sajtó a római kormány újabb tervezett intézkedéseiről szombat este, amelyet később be is jelentettek. Európa több országában gyorsulva terjed a járvány, eközben Kínában szinte teljesen véget ért. Magyarországon újabb eseteket diagnosztizáltak.