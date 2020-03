Csapdahelyzetben a feltörekvő jegybankok: bármit is lépnek, fájdalmas lesz

Szakadnak a feltörkevő devizák a dollárral szemben, miután az olajnagyhatalmak nem tudtak megegyezni a kitermelés csökkentéséről, és a szaudiak a termelés növelése mellett döntöttek. A jegybankok nagy dilemmával állnak szemben: a lazítással támogathatnák a növekedést, a szigorítással pedig megtámaszthatnák a devizájukat. Bármit is lépnek majd, a következményei éreztetik majd a negatív hatásukat is a gazdaságban.

Mint az ismeretes, a múlt pénteki ülésen az OPEC+ országok nem tudtak megegyezni az olajtermelés csökkentéséről. Az oroszok ellenállására a szaúdiak végül agresszívan reagáltak, és az olajkitermelés növelése mellett döntöttek, hogy így véreztessék ki a többi olajnagyhatalmat.

Esnek a feltörekvő devizák a dollárral szemben, miután az olajnagyhatalmak nem tudtak megegyezni a kitermelés csökkentéséről. A jegybankoknak most kettős problémával kell szembenézniük: a lazítással támogathatnák az olajár zuhanása miatt sújtott gazdaságot, ezzel azonban még egy pofont adnának az így is szakadó fizetőeszközeiknek.

A lépésre a térség tőzsdéi meredeken estek, és a feltörekvő valuták is bezuhantak a dollárral szemben: a rubel jelenleg 8,5%-os, a mexikói peso 6,5%-os, az indonéz rúpia pedig 1%-os zuhanásban jár. A központi bankoknak így nagy dilemmával kell szembenéznie:

ha növelik a kamatokat, azzal lassíthatnák a devizáik leértékelődését, a kamatcsökkentéssel viszont ellensúlyozhatnák az olajháború okozta romló növekedési kilátásokat

– mondta el elemzésében Cedric Chehab, a Fitch Solutions elemzője. Ahogy ő fogalmazott:

Mit tehetnek a jegybankok? Kamatvágással stimulálják a gazdaságot, vagy kamatemeléssel támasszák meg a valutájukat? Azt gondolom, hogy sok jegybankot megizzasztja majd ez a dilemma.

Az elemző szerint a szaúdiak lépése legnagyobb mértékben Mexikót és Oroszországot sújtja, illetve azokat is, akik eleve ikerdeficittől szenvedtek. Ilyen ország például Indonézia. Néhány elemző ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy a nagy olajimportőrök gazdaságára, mint Kína és India, kifejezetten élénkítő hatása is lehetne az olajár csökkenésének. Vishnu Varathan, a Mizuho bank vezető elemzője szerint a rúpia jól teljesíthetne, mint ahogy az indiai tőzsdére is pozitív hatást gyakorolhatna az alacsony olajár. Ma azonban ez sem feltétlenül igaz, hiszen mindenki a keresleti sokk miatt aggódik, így az olajár esésének pozitív hatásai sem tudnak érvényesülni egyelőre.

(CNBC)

Címlapkép: Getty Images