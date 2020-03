Hat éve nem volt ekkora deficit az államháztartásban, mint most februárban

Februárban 345 milliárd forintot, hat éve a legnagyobbat tette ki az államháztartás központi alrendszerének hiánya, jórészt amiatt, hogy alig jött EU-s pénz, miközben a kifizetések intenzívek voltak – derült ki a Pénzügyminisztérium adatközléséből. A tárca hangsúlyozza, hogy a gyors gazdasági növekedés miatt – az adócsökkentések ellenére is – jelentősen emelkedtek 2020. február végéig a költségvetésbe beérkezett adóbevételek, de mégis az a helyzet, hogy két hónap alatt az egész éves pénzforgalmi deficitcél közel 70%-a összejött. Mégsem kell egyelőre különösebben aggódni.

A januári 90,4 milliárd forintos többlet után februárban masszív, 2014 óta nem látott 345 milliárd forintos deficit alakult ki a magyar államháztartás központi alrendszerében. Így az első kéthavi együttes deficit 254,6 milliárd forint lett. Ez úgy jött össze, hogy a központi költségvetés 283,7 milliárd forintos deficitet, az elkülönített állami pénzalapok 36,3 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 7,2 milliárd forintos hiányt értek el.

A tárca a közleményében rámutat, hogy idén február végéig 61,2 milliárd forint uniós bevétel érkezett a költségvetésbe, szemben az egy évvel korábbi 281,4 milliárd forinttal. A 2020. évi február végi uniós kiadások ugyanakkor megközelítették az 569,4 milliárd forintot, míg tavaly ilyenkor ez 200,2 milliárd forintot tett ki. Főképp ez okozta a két év azonos időszakának eltérő alakulását.

A bevételi oldalnál maradva a tárca hangsúlyozza: az általános forgalmi adóból 56,4 milliárd forinttal, a személyi jövedelemadóból 40,1 milliárd forinttal, a társasági adóból 35,3 milliárd forinttal több folyt be, mint az előző év azonos időszakában.

Az első két hónapban az államháztartás kiadási oldalát terhelő tételek között szerepelnek a közúthálózat fenntartására és működtetésére (31,5 milliárd forint), a Modern Városok Programra (28,3 milliárd forint), a közúthálózat felújítására (13,2 milliárd forint) és a beruházás-ösztönzésre (8,7 milliárd forint), valamint a nagycsaládosok személygépkocsi-szerzési támogatására (9,4 milliárd forint) fordított összegek.

Az év első kéthavi kumulált egyenlege a tavalyinál jóval nagyobb, a 2018-asnál viszont kisebb deficitet jelent.

2020 első két hónapjában az általános forgalmi adóból az éves előirányzat 15 százaléka, a személyi jövedelemadóból az éves előirányzat 17,3 százaléka, míg a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulékokból és a szociális hozzájárulási adóból összesen az éves előirányzat 16,5 százaléka teljesült.

Az idei éves pénzforgalmi deficitcél a költségvetési törvény szerint 367 milliárd forint, így ahhoz képest az első kéthavi együttes deficit (254,6 milliárd forint) 69,4%-ot jelent.

Ez kiugró az elmúlt két évhez képest, igaz maga az idei nominális hiánycél sokkal alacsonyabb a megelőző évekhez képest (998 milliárd 2019-ben és 1360 milliárd 2018-ban). Ebben annak van szerepe, hogy idén sokkal nagyobb EU-s folyósításra számít a kormány a megelőző évekhez képest, miközben a kifizetések "csak" nagyjából a megelőző évek ütemét érheti majd el. Ez pedig a várakozások szerint jelentősen javítja a pénzforgalmi egyenleget majd az év további részében.

Az első két hónap után a 70% közeli pénzforgalmi deficit már akár aggodalmakat is kelthet, főként a koronavírus járvány gazdasági (költségvetési hatásaira is előregondolkodva). De amint fentebb utaltunk rá, az év további részében nagy EU-s átutalások érkezhetnek Brüsszelből és közben azért jókora költségvetési mozgástere is van a kormánynak, ha a vírus gazdasági hatásait részben költségvetési fronton kellene ellensúlyozni:

