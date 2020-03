Koronavírus: Magyarország kiutasíthatja az irániakat, ha nem működnek együtt

Az operatív törzs mai döntését követően visszavonják az eddig fel nem használt, de korábban kiadott iráni vízumokat.

Az operatív törzs a hétfői ülését követően is sajtótájékoztatón tart. Lakatos Tibor, az operatív törzs ügyeleti központjának a vezetője emlékeztetett, hétfőn életbe lépett a korlátozás, miszerint Magyarország nem fogad Észak-Olaszországból repülőket. Ez mindaddig érvényben marad, amíg nem javul az olasz helyzet - tette hozzá. Ismertette, hogy életbe lépett a látogatási tilalom a kórházakban és a bentlakásos szociális intézményekben.

A Szent László Kórházban megfigyelés alatt álló iráni állampolgárok egy része nem hajlandó alávetni magát a szabályoknak, az éjszaka és a mai nap folyamán nem megengedhető magatartást tanúsítottak, megpróbálták a karantén szabályait kijátszani, így jelenleg is rendőri jelenléttel tudjuk fenntartani a biztonságot - húzta alá. Az irániak pl. székeket dobáltak ki a kórteremből. A járványügyi szabályok be nem tartása bűncselekménynek minősül, esetlegesen az országból történő kiutasítást is maga után vonhatja.

Az operatív törzs ma döntött arról, hogy a kiadott, de fel nem használt iráni vízumokat is visszavonják, az iráni állampolgárok nem utazhatnak be az országba.

Akik érvényes vízummal rendelkeznek és Magyarország területén tartózkodnak jelenleg, azoknak semmilyen retorzióval nem kell számolniuk, ha együttműködnek. A törzs már korábban visszavonta az új iráni vízumok kiadását.

Kiss Attila dandártábornok közölte: azok a külföldiek, akik a közegészségügyi hatóság rendelkezésének nem tesznek eleget, idegenrendészeti úton is el lehet távolítani őket az ország területéről. A karantén letelte után idegenrendészeti őrizetbe lehet venni őket, akár hat hónapra is, majd kitoloncolhatják őket az országból.

Az idegenrendészeti főigazgatóság közölte a Szent László Kórházban elhelyezettekkel, hogy működjenek együtt, tájékoztatták őket, hogy milyen következményekkel jár, ha nem tesznek eleget a kötelezettségeiknek.

Lakatos közölte: egy iráninak, akinek karanténba kellett vonulni, valóban Facebook-on írtak, hogy felvegyék vele a kapcsolatot, mert nem lehetett elérni azon a magyarországi címen, amelyet megadott. Az egészséges emberek védelme érdekében minden szükséges eszköz megengedhető, akár a Facebook-on is írhatunk, ha nem érjük el azt, akit járványügyi vizsgálatnak kell alávetni - mondta.

A törzs korábban azt követően vonta vissza a vízumok kiadását az irániaknak, miután kiderült, hogy az országban valószínűleg sokkal rosszabb a koronavírus-helyzet, mint ahogy az ottani hatóságok közlik. Az országban előbb volt halálos áldozat, mint megbetegedés, és sokan úgy gondolják, alulmérik az adatokat.

Szlávik János, a Dél-Pesti Centrumkórház főorvosa közölte, 9 fő az ismert koronavírus-fertőzöttek száma Magyarországon. Az intenzíven ápolt egy beteg kivételével mindannyian jól vannak, a Debrecenben ápolt egy beteget átszállítják Budapestre. Szlávik közölte, hogy további kapacitásokat szabadítanak fel a kórházban.

Szlávik kérdésre válaszolva, miszerint mikor engedik el az első diagnosztizált magyarországi beteget, közölte: annak ellenére, hogy valaki jól van, még nem nyilvánítják gyógyultnak. Gyógyultnak csak akkor lehet nyilvánítani valakit, ha 3 egymást követő napon a tesztje negatívak bizonyul, akkor mondhatjuk, hogy meggyógyult. Az első koronavírussal diagnosztizált diáknál ezek a vizsgálatok most vannak folyamatban – közölte.