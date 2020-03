Újabb válságot jósol, aki 2008-at is előre látta

Egyelőre csak címszavakban kommentálta a mai piaci összeomlást a Twitteren Roubini, ebből azt lehet kihámozni, hogy szerinte a mostani hitelválság más lesz, mint a 2016-os vagy a 2019-es, nem csak az energia, hanem más szektorok miatt is.

2020 credit crisis will be more severe than 2016 & 2019 as: not just about energy but also other leveraged sectors; the COVID economic shock is real rather than a fear; policy response more constrained; it also hits illiquid SME/workers; more global debt. Recession/crisis ahead!