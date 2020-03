Növekedett a magyar export és az import

Januárban az export euróban számolt értéke 2,8%-kal növekedett, míg az import 2,4%-kal bővült Magyarországon a KSH előzetes adatai alapján. A külkereskedelmi többlet 430 millió euró felett alakult.

Növekedéssel kezdte az évet a magyar külkereskedelem, kifejezetten jó hír, hogy az export kéthavi gyenge teljesítmény után emelkedni tudott. A kivitel a tavaly év végi gyengébb ipari termeléssel összhangban visszaesett 2019 utolsó hónapjaiban, de az ipar idei év elején látott javulásával összhangban 2,8%-kal nőtt. Mindeközben az import valamivel szerényebb mértékben, 2,4%-kal bővült.

A hosszabb távú trend azonban továbbra is lassuló, vagyis a következő hónapokban is kedvező adatokra lenne szükség ahhoz, hogy a külkereskedelem tartós erősödéséről beszélhessünk. Erre azonban sajnos nem igazán van esély, hiszen a koronavírus-járvány a külkereskedelmi forgalomra is kedvezőtlen hatással lesz.

A fenti folyamatok eredőjeként a 400 millió euró feletti havi külkereskedelmi többlet elegendő volt ahhoz, hogy a 12 havi gördülő szufficit 5 milliárd euró közelében maradjon.