Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) mai sajtótájékoztatóján kiderült, hogy a szervezet szerint az új koronavírus a világjárvány karakterisztikáját mutatja.

Tedros Adhanom Ghebreyesus, a WHO főigazgatója szerdán azt mondta, hogy az új koronavírust világjárványnak tekintik.

A WHO nagyon aggódik a vírus terjedése, mélysége, és a "riasztó" tétlenség miatt egyaránt. Úgy ítélik meg, hogy most Iránban és Olaszországban igazán nagy a gond, ezek az országok vannak a frontvonalban, de hamarosan akár más országok is hasonló helyzetbe kerülhetnek.

Cikkünk frissül.

