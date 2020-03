Amerika bejelentette: a magánbiztosítók fizetni fogják a koronavírusos megbetegedések kezelési költségeit

A magánbiztosítók fizetni fogják a koronavírusos megbetegedések kezelési költségeit - jelentette ki Mike Pence, az Egyesült Államok alelnöke kedden, miután tárgyalt a legnagyobb amerikai magánbiztosítók képviselőivel.

Az alelnök azt is elmondta: a biztosítók nem számítanak fel többletköltséget a vírustesztek elvégzéséért.

Donald Trump amerikai elnök - a szenátusból távozva, ahol az új koronavírus terjedésével kialakult helyzetről és a javasolt új gazdaságélénkítő intézkedésekről tárgyalt - újságíróknak azt mondta, hogy a szövetségi kormány segíteni fog a bajba került légitársaságoknak és hajózási vállalatoknak. A gazdaságélénkítési tervekről azonban további részletekkel nem szolgált. Csak annyit mondott: "nagyszerű megbeszélés volt".

Elhárította azt az egyik újságíró által felvetett javaslatot, hogy végeztesse el magán a vírustesztet, miután új kabinetfőnöke, Mark Meadows önkéntesen karanténba helyezte magát. Közölte, hogy nem lát okot a teszt elvégeztetésére, mint fogalmazott: "kiválóan" érzi magát. Trump egyúttal nyugalomra intette az amerikaiakat.

Alex Azar, a humán erőforrások és egészségügy minisztériumának vezetője közölte: az Egyesült Államokban megállapított új eseteket általában a Dél-Koreában, Kínában vagy más, a járvány sújtotta országokban járt utasoknál diagnosztizálták. A tárcavezető elmondta azt is: rendelkezésre áll a megfelelő számú vírusteszt. Közben Steve Mnuchin pénzügyminiszter Nancy Pelosi demokrata párti házelnökkel tárgyalt a gazdaságélénkítő csomag részleteiről. Mindketten hangsúlyozták, hogy kétpárti együttműködésre van szükség a koronavírus elleni harcban, és a vírus terjedése miatti gazdasági nehézségek enyhítésében.

Az egyes amerikai tagállamok saját hatáskörben egyre szigorúbb intézkedéseket vezetnek be a vírus terjedésének megfékezése érdekében. Jay Inslee, az északkeleti Washington állam kormányzója kedden délután közölte: kötelező érvényű intézkedések, köztük iskolabezárások várhatóak. Andrew Cuomo, New York állam kormányzója azt jelentette be, hogy a New York városához közeli Westchester megyében csütörtöktől két hétre bezárják a közintézményeket és az iskolákat. A kormányzó felkérte az ott élőket, hogy ne hagyják el otthonaikat. Az élelmiszert és a szükséges árucikkeket, így a tisztító- és fertőtlenítő szereket a Nemzeti Gárda fogja házhoz szállítani.

A Pentagon kedden tudatta, hogy újabb amerikai katona betegedett meg, és mivel amerikai katonák a világ sok helyén állomásoznak, ezért valószínűleg még több fertőzésre kell számítani.

A kedd délután közzétett új adatok az egyesült államokbeli koronavírusos esetek számának jelentős növekedésről tanúskodnak. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) adatai szerint jelenleg 950 a diagnosztizált betegek száma, s eddig 29 páciens halt bele a fertőzés nyomán kialakult tüdőgyulladásba. Az amerikai tagállamokból egymás után érkeznek a jelentések az újabb megbetegedésekről. Immár 36 államban kezelnek új típusú koronavírussal fertőzötteket. Jay Inslee, Washington állam kormányzója arról beszélt újságíróknak, hogy feltételezések szerint az államban akár 64 ezer olyan fertőzött is lehet, akiről még nem tudnak.

Több tekintélyes egyetemen - köztük a Harvardon, a Yale Egyetemen, a Columbián, Princetonban vagy a kaliforniai Stanfordon - felfüggesztették az előadásokat, csakis interneten folyik oktatás. Elhalasztották a híres dél-kaliforniai Coachella zenei fesztivált is.

A Demokrata Párt elnökjelöltségének elnyeréséért küzdő Bernie Sanders vermonti szenátor és Joe Biden, az Obama-kormányzat egykori alelnöke egyaránt lemondta az ohiói Clevelandben kedd estére tervezett kampányrendezvényét.

Címlapkép: MTI Fotó/Octavio Jones