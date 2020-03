Bezárják az egyetemeket Magyarországon, népes csapathoz csatlakoztunk

Elrendelték a veszélyhelyzetet Magyarországon, amelynek része az egyetemek látogatási tilalmának bevezetése. A lépés nem egyedülálló, hiszen már több európai ország is az oktatási intézmények bezárása mellett döntött.

Magyarországon az operatív törzs javaslatára veszélyhelyzetet rendelt el a kormány, amelynek része az egyetemek ideiglenes bezárása is. A járvány ugyan még nem terjedt el olyan mértékben, mint a főbb európai gócpontokban, de a hasonló esetszámokat mutató országok közül már többen is elrendelték az oktatási intézmények bezárását. A magyar intézkedés így nem tekinthető meglepőnek.

Az elmúlt napokban több ország döntéshozói is elrendelték az egyetemek, iskolák bezárását. A vírus kezdeti gócpontjainak minősülő országokban, Olaszországban, Dél-Koreában és Iránban teljes lezárás van, de az összes iskolát bezárták Görögországban, Ukrajnában és Romániában, Csehországban pedig az összes állami oktatási intézmény kötelezően, a magánintézmények fakultatív jelleggel zártak be. Lengyelországban hétfőtől nem csak az iskolákat, de a színházakat, mozikat is bezárják.

Szlovákiában, Hollandiában, Boszniában, Spanyolországban, Franciaországban nincs teljes iskolabezárás – itt csak a vírussal leginkább fertőzött, legveszélyeztetettebb intézményeket zárják be.

