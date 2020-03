Koronavírus: újabb magyar fertőzöttet találtak

Eddig 90 fertőzöttet találtak a hatóságok egy szöuli call centerhez köthetően - közölte szerdán Pak Von Szun, a dél-koreai főváros polgármestere, súlyos aggodalmat keltve abban a tekintetben, hogy tömeges fertőzési góc keletkezhet Szöulban.

"A kilencven eset az épület 10. emeletén dolgozó 207 alkalmazott és azok családtagjai közül került ki" - mondta el a polgármester egy rádióműsorban, hozzátéve, hogy jelenleg vírustesztnek vetik alá a telefonos ügyfélszolgálati iroda további 550 dolgozóját is, akik az épület más emeletein végzik a munkájukat. Dél-Korea egyébként sikeresnek tűnik a járvány kezelésében, a betegszám növekedési üteme sokat csökkent a csúcsáról. Egy-egy ilyen eset lehet elszigetelt jelenség, de rámutat arra is, hogy a helyzet továbbra is törékeny.