Csak 5 éves kötvényt tudott ma eladni a magyar állam - Mi történt?

Az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a gyenge kereslet és a megugró hozamok miatt nem értékesített 10 és 20 éves lejáratú államkötvényeket a mai aukciókon, 5 éves államkövényeket pedig a meghirdetett mennyiségnél 3 milliárd forinttal kisebb összegben, 17 milliárd forintért adott el. Ezzel párhuzamosan az ÁKK bejelentette, hogy a jövő hétre meghirdetett kötvénycsere aukcióit lefújja a piaci volatilitásra hivatkozva.

Mi történt ma?

Az ÁKK 20 milliárd forintért tervezett eladni 5 éves államkötvényt, 20 milliárd forintért 10 éves és 20 milliárd forintért 20 éves lejáratú államkötvényt.

Az 5 éves kötvények aukcióján az elsődleges forgalmazók 17,97 milliárd forint ajánlatából 17 milliárd forintot fogadott el az ÁKK, az előző aukción kialakultnál 16 bázisponttal alacsonyabb, 1,46 százalékos átlaghozamon. Az előző kereskedési napon, szerdán az 5 éves lejáratra a másodpiacon 1,32 százalékos referenciahozam alakult ki, azaz ahhoz képest 14 bázispontos volt a hozamemelkedés.

A 10 éves kötvények aukcióján, az ÁKK egyáltalán nem fogadott el az elsődleges forgalmazók 10,21 milliárd forint értékű ajánlatából (ez fele volt a meghirdetett mennyiségnek).

Hasonlóképpen a 20 éves kötvények aukcióján sem fogadott el az ÁKK az elsődleges forgalmazók által benyújtott 2,73 milliárd forint értékű ajánlatból (ez töredéke volt a meghirdetett mennyiségnek).

Ma pánik alakult ki a nemzetközi pénz- és tőkepiacokon azután, hogy a koronavírus terjedése miatt beutazási tilalmat rendelt el az Egyesült Államok Európa felől, és sok uniós országban további jelentős szigorító lépéseket rendeltek el a vírus terjedésének korlátozására. Ezek mind iszonyatosan nehézzé teszik a gazdasági előrejelzéseket, így a kötvények beárazását is és ilyen helyzetekben érthető, ha nagyon gyenge a vételi érdeklődés egy-egy ország államkötvény aukcióján. Közben az is lényeges, hogy a kötvénypiacokon ellentétes mozgások voltak: a biztonságosnak hitt országok kötvényhozama tovább süllyedt, míg a kockázatosaké ugrott. Ilyen volt például az olasz kötvénypiac is, ahol a 10 éves hozam 55 bázisponttal 1,75%-ra ugrott, és ekkora mozgásra egy nap alatt 2011 óta nem volt példa. Ilyen környezetben érthető, ha az ÁKK a beérkező gyenge vételi érdeklődés és valószínűleg jócskán megugró hozamelvárások mellett (amint ugyanis alább írjuk: a 10 éves referenciahozam ma délutánra már 52 bázisponttal 2,44%-ra ugrott) inkább nem fogad el ajánlatokat, hanem vár egy kicsit, hogy jobb ajánlatokat kapjon. Ráadásul a költségvetési helyzet egyébként sem indokolja jelenleg, hogy bármi áron forrást vonjon be az ország.



Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy főként a hozamgörbe hosszabb végén, az 5 és 10 éves kötvénynél volt jelentős, 35-52 bázispontos hozamugrás. A 20 éves referenciahozam pedig 54 bázisponttal 3,01%-ra szárnyalt.

További döntés

A jelenlegi piaci volatilitásra való tekintettel az ÁKK úgy döntött, hogy 2020. március 18-án a tervezett államkötvény csere aukciót nem hirdeti meg.

A 2020. március 26-án tartandó államkötvény aukción meghirdetésre kerülő államkötvény sorozatokról, különös tekintettel a 2030/A 10 éves kötvényre, 2020. március 23-án a piaci folyamatok tükrében dönt.

A piaci folyamatok volatilitása a koronavírus járvány miatti óriási bizonytalanságra vezethető vissza. A jegybankok reakciói ugyanis bizonytalanok, hiszen az inflációra, gazdasági növekedésre és pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatás sem ismert. Ilyen környezetben a kötvények árazása a piac szereplők számára nagyon nehéz. Ezt mutatják a világ kötvénypiaci mozgásai is, amiből egyelőre csak a kockázatkerülő magatartás bontakozik ki: a 10 éves amerikai állampapír hozama történelmi mélypontra zuhant, eközben például az olasz kötvényfelár emelkedik.

Címlapkép forrása: Portfolio