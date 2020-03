Itt az EKB döntése a piaci pánik csillapítására!

Az elmúlt két hétben a Fed és a Bank of England 50-50 bázispontos kamatvágást hajtott végre, az ausztrál jegybank is vágott, és több nagy jegybank is azt jelezte, hogy kész likviditástámogató és egyéb eszközökkel is támogatni a piaci pánik csillapítását, illetve a koronavírus gazdasági hatásainak tompítását. Ma az EKB-n a világ szeme, hogy a már eddig is extrém lazán tartott monetáris politikáján mit tud még változtatni ennek az új helyzetnek a tompítása érdekében. A döntéssel kapcsolatos előzetesünk:

Christine Lagarde EKB-elnök a kedd esti rendkívüli EU-csúcson hatalmas válság lehetőségére figyelmeztette az állam- és kormányfőket, ha nem kezdenek el gyorsan költekezni, de a maga részéről utalást tett arra, hogy az EKB sem lesz tétlen. Ezen előzmények után ma az EKB az alábbi intézkedéseket hozta:

Nem csökkenti a már eddig is mínusz 0,5%-on álló irányadó rátáját , noha a piac teljes mértékben beárazott egy legalább 10 bázispontos további vágást. Az elmaradt kamatvágással feltehetően meg akarta kímélni a bankokat az EKB attól, hogy a még mélyebben negatív tartományba vágott irányadó rátával tovább rontsa a bankok jövedelmezőségét ebben az egyébként is nehéz helyzetben.

, noha a piac teljes mértékben beárazott egy legalább 10 bázispontos további vágást. Az elmaradt kamatvágással feltehetően meg akarta kímélni a bankokat az EKB attól, hogy a még mélyebben negatív tartományba vágott irányadó rátával tovább rontsa a bankok jövedelmezőségét ebben az egyébként is nehéz helyzetben. A nettó eszközvásárlási programját újraindítja az EKB, ami azt jelenti, hogy év végéig 120 milliárd eurónyi eszközt tervez megvenni , hogy csillapítsa a piaci feszültségeket (a portfóliójában lejáró eszközök tőkerészét a továbbiakban is teljes mértékben újabb vásárlásokra fordítja az EKB, így a mérlegfőösszegét nem engedi süllyedni, sőt a mostani bejelentéssel ezt 9 hónap alatt 120 milliárd euróval még tovább is akarja növelni).

, hogy csillapítsa a piaci feszültségeket (a portfóliójában lejáró eszközök tőkerészét a továbbiakban is teljes mértékben újabb vásárlásokra fordítja az EKB, így a mérlegfőösszegét nem engedi süllyedni, sőt a mostani bejelentéssel ezt 9 hónap alatt 120 milliárd euróval még tovább is akarja növelni). Egy új, hosszú távú eszközfedezet melletti refinanszírozási programot (LTRO) programot indít 2020. júniusig az EKB, amelyen mínusz 0,5%-os kamat mellett tud forrást szerezni tőle eszközfedezet mellett a kereskedelmi bank. Ez rendkívüli vonzó feltétel. Ez az új program hidalja át az új TLTRO III nevezetű program indulásáig terjedő időszakot.

Ez az új program hidalja át az új TLTRO III nevezetű program indulásáig terjedő időszakot. 2020. júniustól 2021. júniusig tart majd a TLTRO III program, amelynek során a bankok mínusz 0,25%-os kamat mellett tudnak forrást kapni az EKB-tól, hogy a kkv-knak szóló továbbhitelezéshez olcsó forrásuk legyen. Az EKB közleménye szerint ez lesz az az eszköz, ami leginkább igyekszik a koronavírus negatív gazdasági hatásait enyhíteni. Sőt, az EKB egy ösztönzőt is beépített ebbe a programba: ha az adott kereskedelmi bank szinten tartja a hitelezését, akkor az ezen program keretében kapott forrása végülis akár mínusz 0,75%-ra is lemehet (pontosabban a mindenkori betéti ráta alá 25 bázisponttal, ami most mínusz 0,5%).

Sőt, az EKB egy ösztönzőt is beépített ebbe a programba: ha az adott kereskedelmi bank szinten tartja a hitelezését, akkor az ezen program keretében kapott forrása végülis akár mínusz 0,75%-ra is lemehet (pontosabban a mindenkori betéti ráta alá 25 bázisponttal, ami most mínusz 0,5%). Sőt, az EKB azt is megengedi, hogy a TLTRO III programban nyújtott források aránya akár 50%-ra is felmehessen a bankok számára nyújtható, figyelembe vehető teljes hitelportfólión belül. Azért, hogy ezt a plusz mozgásteret kik tudják használni a bankok, az elfogadható fedezetek körében további lazítások várhatók (fedezetek köre és azok figyelembe vett aránya).

Első reakcióként az euró nagyot ugrott, majd vissza is esett a dollárral szemben 1,12 közelébe. Ennek háttere az, hogy elmaradt a további irányadó ráta vágás, de közben újabb pénznyomtatási programba is belekezd az EKB (120 milliárd euró év végéig) és mellett a koronavírus miatti kkv-s hitelproblémákat is igyekszik enyhíteni a maga szűkös eszközeivel.

