Koronavírus: Korlátozások az osztrák-magyar határon

A lap információi szerint fizikai útakadályokat helyeznek ki az érintett átkelőknél, és ezután már Ausztriából Vas megyébe csak Bucsu, Kőszeg és Rábafüzes átkelőhelyeken lehet belépni - az ellenőrzés után.

Itt szereznek érvényt annak a rendelkezésnek is, hogy Olaszországból, Kínából, Dél-Koreából és Iránból érkező nem magyar állampolgárok nem léphetnek be Magyarország területére, illetve a magyar állampolgárok is csak abban az esetben, ha vállalják a hatósági házi karantén feltételeit. Amennyiben már a határon elvégzett egészségügyi vizsgálatok felvetik a fertőzöttség gyanúját, akkor kijelölt karanténba kell vonulniuk.