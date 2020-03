Itt vannak Orbán Viktor legfontosabb pénteki bejelentései

Fontos bejelentéseket tett Orbán Viktor péntek este, a miniszterelnök többek között kijelentette: 10 akciócsoportot állított fel a koronavírus-járvány miatt Magyarország. Továbá bejelenntette: hétfőtől egy diák sem mehet iskolába, átáll Magyarország a digitális oktatására a koronavírus-járvány miatt.

Orbán Viktor péntek este a Facebookon bejelentette, 10 akciócsoportot állított fel a koronavírus-járvány miatt Magyarország:

Az oktatási akciócsoport Maruzsa Zoltán vezeti majd

Egy járványügyi mobil konténerkórház felépítését is elrendelte a miniszterelnök, aminek a megépítéséért Tóth Tamás vezérőrnagy a felelős

A létfontosságú vállalatok biztonságáért felelős akciócsoportot Benkő Tibor tábornok vezeti

A nemzetközi koordinációért felelős akciócsoportot Menczer Tamás irányítja majd

A kommunikációs akciócsoportért Kovács Zoltán felel

A rendkívüli jogrendért felelős akciócsoportot Gulyás Gergely vezeti

A pénzügyi akciócsoportot Varga Mihály irányítja majd

A gazdaság újraindításáért felelős akciócsoportot pedig Máger Andrea irányítja

Magyarország felállít egy kutatócsoportot annak érdekében, hogy gyógyszert fejlesszen a koronavírus ellen, ezt Jakab Ferenc vezeti majd.

És lesz egy határellenőrző akciócsoport is, amelyet Balogh János altábornagy irányít.

Hogy áll Magyarország a védekezésben?

Orbán Viktor beszélt arról is, hol áll Magyarország a védekezésben. A miniszterelnök kijelentette, több ezer mintavételhez elegendő laborkapacitás áll rendelkezésünkre.

Amikor laborvizsgálatra kerül sor, akkor annak az eldöntése, hogy kinek az esetében folytatják le és kinek nem, a WHO protokolja szerint járnak el minden esetben

– jelentette ki Orbán Viktor.

KESZTYŰBŐL 22 MILLIÓ PÁR ÁLL RENDELKEZÉSRE, MÍG MASZKOKBÓL 1,2 MILLIÓNYI VAN, TOVÁBBÁ ÉRKEZIK TOVÁBBI 1 MILLIÓ MŰTÉTI, SEBÉSZI MASZK IS. LÉLEGEZTETŐGÉPBŐL ÉS ALTATÓGÉPBŐL IS 2 EZER VAN AZ ORSZÁGBAN.

Ezek sok tízezer megbetegedés esetén is kellő ellátást nyújt majd, de új gépek beszerzéséről is intézkedett a magyar kormány.

Izraelből sem jöhetnek Magyarországra külföldiek

Orbán Viktor beszélt arról is, hogy Kína, Dél-Korea, Irán és Olaszország után Izraelből sem léphetnek be külföldiek Magyarország területére mivel ebből az országból is érkeztek koronavírus fertőzött személyek.

Nem mehetnek iskolába a diákok hétfőtől

Március 16-ától új, iskolán kívüli digitális munkarend kezdődik az iskolákban.

Ez azt jelenti, hogy a tanulók nem látogathatják az oktatási intézményeket, nem mehetnek be az iskolába.

Az igazgatónak be kell mennie az iskolába, és a tanároknak is folytatniuk kell az oktatást, digitális eszközökkel, aki tudja otthonról, ha vannak ilyen eszközei. Ha nincsenek, akkor az iskola digitális eszközeit vehetik igénybe és ebben az esetben bemehet.

Egyébként is terveztük, hogy kiépítjük Magyarország digitális oktatási infrastruktúráját, az igazság az, hogy ezt a munkát nem fejeztük be, ezt a következő tanévre kell elkészíteni. Ezt idő előtt kell most elindítanunk, lehet, hogy döcögni fog, de még mindig jobb, hogy folytatjuk a tanítást, mintha ezt egyáltalán nem tennénk, és a tanítási időszak véget érne

– magyarázta a kormányfő az oktatási akciócsoport döntése kapcsán. Ez gyakorlatilag iskolabezárást jelent fizikailag.

A tanárok tudnak tanítani, az érettségire is fel tudnak készülni a diákjaink, ezért jó esélyünk van arra, hogy a szokott rendben meg tudjuk tartani az érettségi vizsgákat. Olyan tanítási módok lesznek csak digitálisan, amelyek a személyes tanítási módot egyáltalán nem igénylik. Ez új módszertanokat is igényel, ezért az oktatási államtitkár módszertani ajánlásokat tesz közzé, amit minden iskolába eljuttat a kormány a jövő héten. Ezek segítségével a tanárok és a diákok is tudni fogják, mi is a teendő – vélekedett Orbán Viktor.

A fenti akciócsoportok közül egyértelmű, hogy a legjelentősebb a járvány megfékezése, lassítása érdekében az iskolák bezárása. Mindenképpen pozitív, hogy a kezdeti bizonytalankodás ellenére a kormány meghozta a felelős döntést. Ez a döntés előremutató a koronavírus terjedésének lassítása érdekében és ezzel Magyarország is csatlakozott más országokhoz az iskolabezárások sorában. Az is kedvező fejlemény a pedagógusok és diákok szempontjából, hogy sikerült olyan megoldást találni, amivel végül elkerülhető a miniszterelnök által reggel belengetett fizetés nélküli szabadság a tanárok esetében és az évismétlés a diákok esetében.

Más kérdés, hogy ennek a pénteki döntésnek ára lesz, hiszen így a diákok otthoni felügyeletét a családoknak valamilyen formában meg kell oldaniuk, ez pedig a munkavállalói oldalon járhat következményekkel, vagyis a vállalatok működésére is hatással lehet. A járvány terjedésének eddigi tapasztalatai viszont azt mutatják, hogy ezt az áldozatot be kell vállalni a védekezés sikerességének érdekében.

Az idősekre vigyázzunk!

Ha kell, ha vannak olyan helyek, ahol ez szükséges, akkor kiscsoportos gyermekmegőrzést is tudunk biztosítani, de jobb lenne, ha a gyermekek otthon maradnának. Ezzel kapcsolatban végezetül szeretnék egy kérést intézni önökhöz. A gyermekekre ne a nagyszülők vigyázzanak – javasolta a kormányfő.

A koronavírus járvány a fiatalokat nem veszélyezteti, a magam korabelieket sem. Ha megkapjuk, akkor egy átlagos influenza megpróbáltatásával kell szembenézni, vagyis kibírjuk. Ezzel szemben a szüleink és a nagyszüleink, az idősek komoly bajba kerülhetnek. Mert ez a vírus egy életveszélyes fertőzést jelent. Most törődni kell a gyermekeinkkel, de vigyázni a szüleinkre és a nagyszüleinkre kell – figyelmeztetett.

Arra kérek mindenkit hogy legyünk különösen figyelmesek az idősökkel, például a fiatal gyermekeink megőrzését ne rájuk bízzuk, hanem ha lehet, találjunk más megoldást. Vigyázzunk egymásra. Itt tartunk március 13-án este, holnap folytatjuk – ígérte.

