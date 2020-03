Koronavírus: sosem látott válságkezelő-programot indít Németország

Felső korlát nélküli hitelprogramot indít a német szövetségi kormány a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak ellensúlyozására - jelentették be pénteken Berlinben.

A szövetségi kormány minden eddigi válságkezelő programnál nagyobb szabású, "a legátfogóbb és a leghatékonyabb" segítségét és garanciavállalását kínálja fel. Az egyéni vállalkozóként dolgozó taxisofőröktől kezdve a kreatív gazdaság vállalkozásain át egészen a munkavállalók tízezreit foglalkoztató cégekig bármely rászoruló gazdasági szereplő kaphat támogatást - mondta Peter Altmaier gazdasági miniszter Olaf Scholz pénzügyminiszterrel tartott tájékoztatóján. Kiemelte, hogy az állami fejlesztési bank (KfW) akár 500 milliárd eurót (170 ezer milliárd forint) is képes megmozgatni.

Olaf Scholz hangsúlyozta, hogy adózási könnyítések, köztük az adófizetés elhalasztásának lehetőségei is szerepelnek a kormány válságkezelő programjában. Ez ugyancsak eurómilliárdokban mérhető támogatást jelent. A pénzügyminiszter arról is szólt, hogy később, de még idén egy második programot, egy gazdaságösztönző csomagot is összeállíthatnak. "Minden fegyvert bevetünk, és megmutatjuk, hogy erősebbek vagyunk a gazdaságot fenyegető bajnál" - fogalmazott.