Orbán Viktor szerint ha bezárnák az iskolákat, fizetés nélküli szabadságra kellene küldeni a tanárokat

Több latin-amerikai ország is intézkedéseket hozott csütörtökön az új koronavírus terjedésének lassítása érdekében, például leállítottak Európába induló és onnan érkező légi járatokat, betiltottak sok nyilvános rendezvényt, és bezártak iskolákat. További szigorító intézkedéseket hozott több arab-félszigeti ország is. Belgium félig bezár. New Yorkban egy héten belül 1000(!) betegre számítanak. Orbán Viktor miniszterelnök szerint a magyar gazdaság megállt, a költségvetést újratervezik. A koronavírus pénteki hírei percről perce.