Gazdaság 2020. március 13. 13:23 Rendkívüli kamatvágást jelentettek be a norvégok is

A Fed és a Bank of England után előre meghirdetett kamatdöntő ülés nélkül ma azonnali 50 bázispontos kamatvágást jelentett be a norvég jegybank is 1,5%-ról 1%-ra és ezzel párhuzamosan likviditásnyújtó intézkedéseket is bejelentett.