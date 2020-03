Amerika nem áll meg a koronavírus miatt, és ez fontosabb nekünk, mint gondolnánk

Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban is terjed a koronavírus, (a jelenlegi tervek szerint) a demokrata előválasztásokat megtartják, ezek pedig még mindig kiemelt figyelemnek örvendenek. Nekünk sem mindegy, hogy ki vezeti majd a világ legnagyobb gazdaságát és az EU legfontosabb kereskedelmi partnerét. A jelenlegi globális gazdasági- és politikai rendszert egyértelműen Amerika dominálja, a mostani választás három esélyese azonban különöző irányelveket képvisel: az egyikük büntetné, másik másikuk újra felkarolná, harmadikuk pedig teljesen újraírná a szövetségi rendszert.

Ugyan az egész világ – beleértve az Egyesült Államokat is – a koronavírusra figyel, a demokrata előválasztás nem áll meg. Az amerikai közbeszédet is uralja a járván, de az előválasztási (és immár magára az elnökválasztási) kampányra is legalább akkora figyelem irányul. Az, hogy az ottani politikai történéseket miért nem homályosítja el a koronavírus, könnyen megérthető: egyrészt a járvány gócpontja immár Európa, az Egyesült Államokban nem terjed olyan gyorsan. Európa sűrűbben lakott, és az egy főre jutó esetszámok messze meghaladják az amerikait. Azt lehet mondani, hogy a koronavírus a kampány részévé vált, de a pánik még nem nőtt túl azon a tengerentúlon.

A másik ok, ami miatt az előválasztás még mindig nagy figyelmet kap a járvány mellett, az pedig a hagyományokban keresendő: az amerikai közélet négyévente megismétlődő showműsorát mindig nagy érdeklődés övezi. Ettől függetlenül még a koronavírusnak egészen biztosan lesz hatása az elnökválasztásra, és talán még a demokrata előválasztásra is.

Az itthoni zajban a koronavíruson kívül gyakorlatilag ma semmi nem hallatszik, ami érthető is. Az amerikai elnökválasztás egyébként sem kap akkora figyelmet itthon, mint amekkora jelentőséggel bír, nem még akkor, ha egy globális járvány közepén (inkább elején) járunk. Amellett viszont, hogy részletesen tájékozódunk a járványügyi helyzetről és minden előírást betartunk (de az se baj, ha szigorúbban járunk el, mint az aktuális előírások), érdemes figyelemmel kísérni, hogy mi történik épp az elnökválasztási fronton.

Leginkább azért, mert a legjobb reményeink szerint ősszel, amikor a kampány a legintenzívebb szakaszához ér, már sehol nem lesz a koronavírus – ehhez persze leginkább az emberek helyes hozzáállása kell világszerte.

Ez csak az egyik ok, ezen kívül több másik tényező van, ami miatt egyáltalán nem mindegy, hogy mi lesz a választás kimenetele. Az amerikai politikai és gazdasági történések ugyanis közvetlenül befolyásolják a mindennapjainkat, nem szabad tehát azzal elintézni a dolgot, hogy „ez az amerikaiak belügye”, és hogy „Amerika messze van”. Azokat a tényezőket vesszük most sorra, ami miatt nagyon is fontos számunkra az amerikai elnökválasztás.

Az Egyesült Államok a világ ura, ha tetszik, ha nem

A tengerentúli nagyhatalom megalakulása után két évszázadig az izoláció politikáját folytatta, a két világháború azonban arra ösztönözte az Államokat, hogy aktív külpolitikát folytasson. A második világháború után az ország politikai és gazdasági értelemben dominálta és dominálja a fejlett világot, bár manapság egyre több kihívással kell szembenéznie. A piacpárti gazdaságpolitika, a demokratikus politikai rendszerek sok országban, így nálunk sem organikus úton fejlődtek – ezek kvázi amerikai exporttermékeknek tekinthetők. Az Amerika dominálta világrendet pedig fenn is kell tartani, amihez jelentős hadi apparátusra van szükség. Ha megnézzük a Global Firepower szakportál összesítését, amely a költségvetési kiadások katonai célokra fordított nominális összegét mutatja, nincs kérdés, hogy melyik a legütőképesebb haderő a világon.

Ma egyetlen szuperhatalomról beszélhetünk, amelynek egyelőre behozhatatlan előnye van a haditechnika és a leghatékonyabb haderőnemek (légi szállítás, repülőgép-szállító hajók) területén. Ez a mi szempontunkból már csak azért sem mindegy, mert a környező országokban, amelyek a NATO határterületeinek minősülnek, számos amerikai egység állomásozik.

Amerika amellett, hogy mindenki másnál többet költ hadi célokra, mindenki másnál könnyebben megteheti ezt: az ország GDP-je majdnem a világ össztermékének negyedét teszi ki, igaz, a részarány egyre csökken, és Kína pár évtizeden belül lehagyhatja az Egyesült Államokat. Jelenleg ez azonban még messze van, ahogy az ábrán is látszik.

Ez már rögtön két tényező, ami miatt érdemes figyelemmel követni az amerikai elnökválasztás kimenetelét: az Egyesült Államok jelenleg gazdasági és katonai értelemben is a világ ura.

Amerika Kapitány a mi barátunk

A világ legnagyobb gazdaságának állapota közvetlenül is befolyásolja az életünket. Magyarországon is sok amerikai vállalat működik, és mi is napi rendszerességgel használunk olyan termékeket, amit a tengerentúlon gyártanak. Ha megnézzük az alábbi ábrát, ez nem meglepő:

Az Európai Unió külkereskedelmi volumenének nagy része az Egyesült Államokhoz köthető. Igaz, ezen belül csak egy elhanyagolható részt tesz ki Magyarország, de a szorosan integrált EU-n belül minket is kedvezően érint az Amerikába irányuló autóexport, hogy csak egyet említsünk. Ha az amerikai gazdaságban gyökeres irányváltás történik, vagy épp hirtelen kereskedelmi vámokkal sújtják az EU-s termékeket, azt azonnal megérzi az európai gazdaság.

És ez nem elvont hipotézis, az elnökválasztás három lehetséges forgatókönyve közül kettő ugyanis érezhető hatást gyakorolna Európa gazdaságára – de erről picit később.

És ami talán ennél is jelentősebb szempont, hogy az aktuális kormányközi kapcsolatoktól függetlenül Magyarország az Egyesült Államok által megalkotott és általa dominált katonai-szövetségi rendszernek a része, vagy ami talán még fontosabb, ennek a peremvidékén található. A szomszédos regionális hatalom, Oroszország pedig legalább annyira szeretné a saját befolyási övezetének tudni Európa keleti felét, amennyire Amerika számára fontos az, hogy ez ne így legyen. Nem szabad illúziókat kergetnünk, egy esetleges orosz balti inváziót nem feltétlenül Vlagyimir Putyin orosz elnök béke iránti elkötelezettsége akadályozza meg, hanem a cikkben fent bemutatott első ábra (emlékezzünk Krím és Ukrajna esetére). Amerika pedig elkötelezett a partnerei mellett, és hajlandó is is közbelépni, ha a szükség diktálja – legalábbis az elmúlt 75 évben így volt.

Nagyobb a tétje, mint korábban bármikor

A 70 éves amerikai nagystratégiát már Doland Trump is elvetette volna, ebből a szempontból a 2016-os elnökválasztás szintén történelmi jelentőségűnek tűnt. Trumpot végül megfékezte a republikánus elit, illetve ő maga is mérsékeltebb hangnemet ütött meg az elnöki pozícióból, de az idei elnökválasztás után nem kizárt, hogy egy lépéssel megint távolabb kerülünk a sok évtizedet megélt amerikai kurzustól (ennek rövid lényege a fent vázolt globális gazdasági és politikai rendszer fenntartása, akár katonai erővel is) – de az sem kizárt, hogy épp most térünk oda vissza. Ennek magyarázatához nézzük meg a jelölteket.

Donald Trump 2016-ban azt ígérte, hogy leszámol a korábbi establishmenttel, politikai és gazdasági értelemben bezárkózik, és életet lehel az amerikai gazdaságba. Az előbbi ígéreteit részben beváltotta: a kereskedelmi rendszert ugyan nem számolta fel, de majdnem teljesen újraírta azt, geopolitikai téren pedig aktivistának, beavatkozónak tűnt, sok tekintetben (például Kína) tabukat döntött. Az amerikai befolyás persze volt, ahol csökkent, így például Trump közel-keleti stratégiája nem nevezhető sikeresnek, de akik a teljes izolációtól és Amerika vezető szerepének feladásától rettegtek az elnök beiktatása előtt, összességében megnyugodhattak.

Első forgatókönyv – Donald Trump győzelme

A gazdaságélénkítés terén szintén mutatott sikereket: az adócsökkentés és a liberalizáció szép növekedést eredményezett, az államkassza viszont jelentős deficitet mutat, és a társadalmi egyenlőtlenség is nőtt. Trump esetleges újraválasztása után az első negyedévben vélhetően még a válságkezeléssel kell foglalkoznia, hosszabb távon azonban a piacpárti, olcsó pénzre alapozott irányvonalat várhatunk tőle.

Van azonban ennél egy sokkal fontosabb dolog, amivel egy Trump-újraválasztás után számolnunk kell: az európával folytatott lehetséges kereskedelmi háború.

Az őszi hónapokban az elnök többször belengette az európai autókra kivetett vámot, ha újra megválasztják, aligha ússza meg az öreg kontinens a kemény tárgyalásokat. A megegyezésre persze nagy az esély, de a jelenlegi gazdasági kapcsolatok szinte biztosan módosulni fognak, ha Trumpot ismét megválasztják – és nem a mi javunkra.

Második forgatókönyv – a demokraták diadala

Itt inkább két külön forgatókönyvről kéne beszélni, hiszen Bernie Sanders és Joe Biden gyökeresen ellentétes vízióval rendelkezik. Biden esetleges győzelméről azonban nem kell sokat beszélni: Barack Obama volt alelnöke a klasszikus demokrata jelölt, aki nem forgatná fel a piacokat, de elkötelezett lenne Amerika nemzetközi szerepének fenntartása mellett. Persze Trumphoz képest kismértékben baloldalra tolódna a gazdaságpolitika iránya, de ennek hatása messze nem akkora, mint egy esetleges Sanders-győzelemnek.

Ha a vermonti szenátor, az erősen baloldali Bernie Sanders győzne, akkor teljesen átírná Amerika szerepét a világban. A hadi kiadások prioritásukat vesztenék, és a beforduló nagyhatalom minden forrását az ingyenes állami közszolgáltatások kialakítására és fenntartására fordítaná. Az adókulcsokat megemelné, a nemzetközi szerződésekben pedig a szigorú környezetvédelmi és munkajogi sztenderdek dominálnának –ha az egyébként békepárti Sanders minden ötlete valósággá válna, az könnyen a jelenlegi világrend végét is jelenthetné.

Itt kell kiemelni, hogy akárcsak Trumpnak, úgy Sandersnek is kötve lenne a keze elnökként. A Demokrata Párt prominensei biztosan nem engednék számára, hogy veszélyeztesse az évtizedek alatt kialakított nemzetközi rendet. Mindenesetre a rendszer ismét elmozdulna a megszokottól, és valamekkora részt megint lebontana az új elnök az amerikai világrendből.

Ezért fontos tehát nekünk az amerikai elnökválasztás: míg a korábbi évtizedekben az volt a kérdés, hogy mekkora legyen az adócsökkentés mértéke, vagy hogy az országnak mennyi hadihajója van, most az van terítéken, hogy az ország megbüntesse, magára hagyja, vagy újra felkarolja a nyugati világrendet.

Így állunk most

A republikánusok Donald Trumpot jelölik majd, így ezen a térfélen nincs is sok kérdés. A Demokrata Párt előválasztása még épp zajlik, jelenleg Joe Biden vezet: a volt alelnöknek 887, Bernie Sandersnek 731 delegáltja van. Biden az utóbbi időben ragadta magához a vezetést, és már ő számít egyértelmű esélyesnek, egyelőre azonban még nem jelenthetjük ki biztosan, hogy ő lesz a jelölt – több okból sem. A jelöltséghez 1991 delegáltat kell elnyerni, és az alábbi államokban még nem zajlott le a szavazás:

Nagyon valószínű, hogy Joe Biden lesz a demokraták elnökjelöltje, és akkor a 2016-hoz hasonló helyzetet láthatunk majd. A demokraták többsége, köztük a párt prominens tagjai, akkor is és most is a hagyományos, centrista jelölt mögött sorakoztak fel Bernie Sanders ellen. Persze egyelőre nem jelenthetjük ki, hogy valóban Joe Biden lesz az elnökjelölt, hiszen addig még több dolog is bezavarhat – például a koronavírus.

A koronavírus eldönti ezt is?

A járvány és az azzal járó lezárások komoly visszaesést okozhatnak a választók aktivitásában, és ez a választási eredményeket is torzíthatja. Európában nem kizárt, hogy választások is elmaradhatnak a járvány miatt, és bár Amerikában ez a veszély nem fenyeget, azért a pandémia már most hatást gyakorol a választás kimenetelére.

Itt nem is elsősorban a demokrata előválasztásra kell koncentrálni, sokkal inkább magára az elnökválasztásra. Könnyen kimutatható az összefüggés az elnökválasztás eredménye és a választási év második negyedéves GDP-adatok között: ha április és június között recesszió van, akkor nagyobb eséllyel bukik az elnök. Most pedig nagy az esély rá, hogy az amerikai gazdaság recesszióba fordul a második negyedévben.

Trump megítélését korábban nagyban javították a kedvező gazdasági adatok, ez a hivatkozási alap azonban most elveszik számára. Nem véletlen, hogy a koronavírus a járvány kapcsán az elnök következetlenül kommunikál: először az influenzához hasonlította, majd úgy nyilatkozott, hogy a járvány magától elmúlik. Ehhez képest pár nappal később már beutazási tilalmat rendelt el a schengeni övezet polgáraira, és veszélyhelyzetet rendelt el. Trump is minden bizonnyal megérezte, hogy a vírust nagy érdeklődés övezi, és korábbi állításai nem bizonyultak igaznak. Az sem hozott az elnöknek sok hasznot, hogy folyamatosan mutatják ki a stábja tagjai között a vírust, ennek ellenére sokáig nem volt hajlandó alávetni magát a tesztnek.

Noha remélhetőleg a novemberi választáskor már nem kell a járványról beszélnünk, az biztos, hogy az elnök támogatottságán már így is sokat rontott.

A fogadóirodák pár héttel ezelőtt még magabiztos Trump-győzelmet jósoltak, ma már a legtöbben fej-fel mellett árazzák őt Bidennel. Ugyanez igaz az országos közvéleménykutatási eredményekre is, ahol már eddig is demokrata előnyt mértek, ez viszont jelentősen nőtt az elmúlt napokban: a CNN március 9-i mérése 10%-pontos Biden előnyt hozott ki.

Arra van tehát a legnagyobb esély, hogy 2020-ban az Egyesült Államok visszatér a régi iskolához, és újra a Clinton és Obama-féle úton jár majd? Ne kiabáljuk el! Ha valamit megtanultunk az elmúlt napokban, az az, hogy felelőtlen előrejelzést tenni nem szabad.

Címlapkép: Getty Images