Húszéves mélypontra lökte az amerikai mozik forgalmát a koronavírus

Húszéves mélypontra zuhant a koronavírus-járvány következtében az észak-amerikai mozis hétvége jegyárbevétele, az Előre című családi animációs komédia megőrizte első helyét, de mindössze 10,5 millió dollárért (3,2 milliárd forint) váltottak rá jegyet.

A Disney és a Pixar filmjének hétvégi jegyárbevétele 73 százalékkal lett kevesebb az előző hétvéginél, ami rekord a Pixar életében - írta a The Hollywood Reporter online kiadása a vasárnapi előzetes iparági becslésekre hivatkozva.

Ugyan hétfőig nincs hivatalos adat, a mozik teljes bevételét nagyjából 55,3 millió dollárra várják, ami kevesebb is lehet, ha a vasárnapi forgalom a becsültnél is kisebb lesz. Utoljára 2000 szeptemberének egy hétvégéjén volt ilyen alacsony a bevétel (54,5 millió dollár), még a 2001. szeptember 11-i terrorista merényletek utáni két hétvégén is magasabb volt, 66,3, valamint 59,7 millió dollár.

Az egyik filmstúdió terjesztési vezetője szerint akár száznál is több mozi maradhatott zárva a hétvégén, de hozzátette, hogy a helyzet gyorsan változik. Észak-Amerikában több mint ötezer filmszínház működik. A Lionsgate Még mindig hiszek című romantikus dráma 9,5 millió dollárral debütált, ezzel a második helyre szorult. Hetekkel ezelőtt a szakértők azt jósolták, 13-14 millióval fog nyitni, a Lionsgate azonban sosem várt többet 10 milliónál. A harmadik helyen a Sony új Vin Diesel-akciófilmje, a Bloodshot végzett 9,3 millió dollárral. A Blumhouse filmgyártó vállalat két produkciója, A láthatatlan ember című horror és A vadászat című akcióthriller a toplista negyedik és az ötödik helyét szerezte meg 6 millió, valamint 5,3 millió dolláros jegyárbevétellel.

