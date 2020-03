Meghalt az első magyar koronavírus-fertőzött

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A 18. kerületi polgármester vasárnap délben jelentette be, hogy elhunyt a Szent László kórházban egy olyan 75 éves ember, aki bár tüdőgyulladásban halt meg, de koronavírust is megállapítottak nála, és nem szerepelt eddig a hírekben. Az első magyar koronavírusos beteg halálát délután fél 3-kor erősítette meg a Kormányzati Tájékoztatási Központ hivatalosan is.