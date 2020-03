Koronavírus: Magyarország körül minden ország drámai lépésekkel reagál

Habár március közepén Magyarországon korlátozott létszám mellett még nyitva tartanak a mozik, az új koronavírus folyamatos terjedésével a többi iparághoz hasonlóan Hollywood is kénytelen lépéseket tenni a fertőzés lassításának érdekében. Az amerikai pénztárak bevételein még nem érezhető a drasztikus visszaesés, de a jegybevételek csökkenése az USA-ban is csak idő kérdése. A Cineworld mozihálózat – melynek a hazai Cinema City is tagja – részvényárfolyama 60 százalékkal esett vissza idén, a vírus ezzel gátat szabhat a cég adósságtörlesztésének és kereskedelmi tevékenységének. Elemzők szerint a vírus miatti bevételkiesés akár az 5 milliárd dollárt is elérheti világszerte. Ebből 2 milliárdot generál Kína, ahol – mint a világ sok más országában – felfüggesztették a mozik működését. A premierekről így lemaradó érdeklődők nagy eséllyel fordulnak az illegális letöltések felé, ez pedig a jelentős bevételkiesést okozhat, főként a nagyobb címek esetében. Hollywood drasztikusan reagált a probléma megoldása érdekében: elhalasztották több blockbuster világpremierjét. A videóban mutatunk néhányat az eddig érintett, nagy érdeklődésre számot tartó filmekből.