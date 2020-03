Még ez is: hatalmas büntetést kapott az Apple

A francia versenyhatóság szerint az Apple versenykorlátozó magatartást tanúsított a disztribúciós hálózatán és a viszonteladói gazdasági függetlenségét korlátozta, ezért 1,1 milliárd eurós büntetést szabott ki a vállalatra. Az Apple mellett a társaság két viszonteladója is kapott büntetést, a Tech Data 76,1 millió, az Ingram Micro pedig 62,9 millió eurós büntetést kapott.

Ez volt a Franciaországban valaha kiszabott legnagyobb büntetés, összesen 1,24 milliárd euróra rúgott a három cégnél.

Az Apple szóvivője nem ért egyet a büntetéssel és felháborítónak tartja a francia versenyhatóság döntését.

A cégnek ez nem jön most jól, hiszen éppen hogy csak újranyitotta miatt a koronavírus miatt a kínai üzleteit, most a Kínán kívüli üzletek bezárására kényszerül a koronavírus miatt. Az amerikai és az európai üzletei a bevételek 70 százalékát adják és nem csak a csökkenő kereslet, de a beszállítói láncok akadozása miatt is szenved a cég. Az Apple már korábban közölte, hogy nem fogja tudni teljesíteni az első negyedévre megfogalmazott bevételvárakozásait.

A büntetés az Apple profitjának kevesebb mint 2 százalékára rúg és a közel 200 milliárd dolláros készpénzállománya sem csappan meg tőle jelentősen.

