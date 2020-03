Méretes pofonba szaladtak bele a magyar kötvények is a tőkepiaci pánikban

Jelentősen emelkedő hozamok, sikertelen aukció, alulteljesítő magyar kötvények – ezek jellemezték az állampapírpiacot az utóbbi napok piaci pánikjában. Úgy tűnik, hogy a biztos menedéket kereső befektetők szemében a magyar piac megint kockázatosnak számít, amin nem segítenek a kormány által is hangoztatott recessziós félelmek sem. Az egyelőre nem látszik, hogy a külföldi befektetők tömegesen menekülnének a magyar piacról, de az eladási hullám egyértelmű.

Sikertelen aukció után máris lépett az ÁKK

Rég láttunk olyan visszafogott érdeklődést magyar kötvényaukción, mint a múlt héten, az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK) a tervezett 60 helyett mindössze 17 milliárd forintnyi állampapírt tudott eladni. A 10 és 20 éves papírokból egyáltalán nem vettek a befektetők, előbbire 10,2, utóbbira mindössze 2,7 milliárd forintnyi benyújtott ajánlat érkezett.

Jól jelzi a piaci helyzetet, hogy nem sokkal az aukció után csütörtök délután máris reagált az ÁKK: közleményében jelezte, hogy a most szerdára tervezett csereaukciót nem tartja meg „a jelenlegi piaci volatilitásra tekintettel”, a jövő héten esedékes kötvényaukción felkínált mennyiségről pedig majd csak jövő hétfőn döntenek a piaci folyamatok tükrében.

Ezekkel a döntésekkel vélhetően próbálják elkerülni, hogy újabb sikertelen aukcióba „fussanak bele”, Illetve jelzik a piacnak, hogy a magyar állam nincs úgy rászorulva a kötvényeladásokra, hogy "minden áron" megtegye. könnyen lehet, hogy ha nem változik a hangulat, akkor a jövő heti értékesítésen szándékosan visszafogják a hosszú papírok kínálatát.

A héten így csak rövid diszkont kincstárjegyeket tervez értékesíteni az ÁKK, a keddi aukción 30 milliárd forintnyi három hónapos papírt kínálhatnak fel. Az viszont szintén az óvatosságot jelzi, hogy a csütörtöki 12 hónapos tenderrel kapcsolatban egyelőre nincs információ az adósságkezelő oldalán, hogy mennyi lehet a meghirdetett mennyiség.

Nagyon elszálltak a másodpiaci hozamok

Szintén a piaci zavarokat jelzi a másodpiaci referenciahozamok múlt heti alakulása. A legtöbbször benchmarknak tekintett tízéves hozamunk pénteken 2,8%-ra ugrott, ez egyetlen nap alatt 36 bázispontos emelkedést jelentett, kicsit hosszabb időtávon pedig majdnem 100 bázispontos volt az ugrás. Utoljára majdnem egy éve, tavaly tavasszal járt ilyen magasságban a magyar tízéves hozam.

Hasonló folyamatokat láttunk a három- és ötéves papírok piacán is, ott is közel egyéves csúcsot láttunk a hozamokban, így az ötéves papír jegyzése is lassan a 2 százalékot közelíti.

A rövid kincstárjegyek hozamában kevésbé volt intenzív az emelkedés, bár a három- és tizenkét hónapos papírok esetében is többéves csúcsot láttunk. A fő különbség az volt, hogy ott már néhány hete beindult egy hozamemelkedés, amikor az MNB lépéseinek hatására felfelé indultak a másodpiaci jegyzések a bankközi kamatokkal párhuzamosan.

Érdemes egy pillantást vetni arra is, hogyan teljesítettek a magyar kötvények nemzetközi összevetésben. Ha a régióhoz viszonyított teljesítményt nézzük március eleje óta, akkor még egyértelműbb a kép. A magyar és a lengyel tízéves hozam nagyjából egy szinten volt 2% körül, ehhez képest mostanra 100 bázispontra nyílt az olló.

Vagyis miközben az elmúlt két hétben a lengyel és a román hozam 40-60 bázisponttal emelkedett, a cseh pedig még csökkent is, a magyar kötvények referenciahozama több mint 100 bázisponttal ugrott meg. Vagyis a befektetők elsősorban a magyar kötvényeket büntették a régióban. Ezzel párhuzamosan a magyar-német hozamkülönbség is tavaly május óta nem látott csúcsra emelkedett, pénteken 3,7% felett volt.

Az Erste Bank elemzői szerint elsősorban csütörtökön látszott erőteljes eladási hullám a régiós kötvényekben miután a befektetők elkezdték leépíteni pozícióikat a nemzetközi piaci pánik miatt. Ez részben annak volt köszönhető, hogy az EKB sokaknak csalódást okozott. A befektetők most elsősorban a koronavírus növekedésre és költségvetésre gyakorolt hatásai miatt aggódnak, a múlt héten Magyarország számára is realitássá vált az esetleges recesszió, ami a költségvetési hiányt - és így az állam finanszírozási igényét - is növelheti a tervekhez képest.

A nemzetközi piaci pánikban most pattant el a cérna

- érzékeltette a helyzetet az állampapírpiacon a Portfolio forrása. Hozzátette: március elejéig a befektetők „kvázi fejlett országokként” kezelték a régiónkat, aztán ez az utóbbi napokban megváltozott, megint a kockázatokat kezdték árazni. Ő arra számít, hogy elhúzódó piaci volatilitás jöhet, utána viszont „jó vételek” lehetnek a magyar kötvények.

Magyarországon egyelőre nem látszik, hogy jelentősen elkezdték volna leépíteni pozícióikat a külföldi befektetők, az ÁKK legfrissebb adata szerint továbbra is 4300 milliárd forint körül van az állományuk, bár ez egyelőre múlt szerdai adat, vagyis pont a pánik előtti. Így a következő napokban érdemes lesz figyelni a friss statisztikákat ezzel kapcsolatban, illetve a másodpiaci referenciahozamok alakulását is.

Címlapkép: Getty Images