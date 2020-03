Orbán Viktor bejelentette: lezárják Magyarország határait

A napirend előtt beszélt a parlamentben Orbán Viktor miniszterelnök, mert a koronavírus rendkívüli helyzetet teremtett. Új, szigorúbb korlátozó intézkedéseket jelentett be a kormányfő, amivel néhány nap késéssel csatlakozunk a régiós országokhoz.

Tömeges megbetegedések lesznek

1990 óta nem volt példa veszélyhelyzet elrendelésére. Rendkívül helyzettel nézünk szembe. Egy láthatatlan és ismeretlen ellenséggel állunk szemben – mondta a miniszterelnök napirend előtt a parlamentben.

A legnagyobb esélyünk akkor van, ha összefogunk. A koronavírus-járvány kezelése hosszadalmas és nehéz lesz, az élet a következő hónapokban nem olyan lesz, mint megszoktuk - jelezte előre Orbán Viktor.

A következő hónapokban az egészségügyben és a rendfenntartás területén dolgozók munkája a legfontosabb - vélekedett a kormányfő, aki megköszönte a tevékenységüket, és azt kérte az emberektől, segítsék a munkájukat.

Át fogunk lépni a tömeges megbetegedések szakaszába, és mivel nincs még ellenszer, ezért a kontaktusok számát csökkenteni kell. Ezért vezették be a rendkívüli jogrendet, beutazási tilalmat rendeltek el négy ország esetében. Megtiltották 100 fő feletti beltéri és 500 fő feletti rendezvényeket. Megtiltották a felsőoktatási intézmények látogatását, a köznevelésben távoktatás lépett életbe - sorolta.

Új intézkedések

A járvány megfékezése érdekében új korlátozó intézkedéseket jelentett be a miniszterelnök:

Magyarország határait lezárják, csak magyar állampolgárok léphetnek be az országba. A rendezvényeket éjféltől betiltják. A koronavírus-járvány miatt a családi eseményeken kívül minden más összejövetelt halasszanak el az emberek. Bezárják a szórakozóhelyeket, mozikat, a kulturális intézményeknél látogatási tilalmat vezetnek be. A sporteseményeket zártkapuk mögött lehet legfeljebb megtartani, ha vállalják a szervező Az éttermek, kávézók, üzletek csak 15 óráig maradhatnak nyitva, kivéve az élelmiszerüzletek, drogériák, patikák.

Azt is hozzátette: a határlezárásról szóló nemzetközi egyeztetések folyamatban vannak.

Azt kérik az idősektől, hogy ne hagyják el a lakásukat, mert ők vannak veszélyben. Az önkormányzatok kötelessége az idősek ellátása.

Gazdasági következmények

Az egész magyar gazdaság bajba kerül, de nem egy időben: vannak olyan ágazatok, ahol a baj már "bekopogtatott" - mondta. Elsősorban a turizmus és a vendéglátás van bajban. Hozzátette, Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert kérte fel, hogy konzultáljon a már bajba jutott ágazatok képviselőivel, hogy gyors intézkedéseket hozhassanak.

Arról is beszélt a miniszterelnök, hogy a koronavírus járvány miatt veszélybe kerültek a munkahelyek, azokat meg kell védeni, a költségvetést pedig újra kell tervezni. A büdzsét minden szinten újra kell tervezni, amelynek koordinálása a pénzügyminiszter feladata - fogalmazott.

Emellett arról is szólt, hogy már felvette a kapcsolatot Matolcsy György jegybankelnökkel, mivel

monetáris politikai eszközök szükségesek idehaza a válság kezelése érdekében.



Érdekességképp itt megjegyezzük, hogy Orbán Viktor és az akciócsoportok vezetőinek tegnapi ülésén Matolcsy György is jelen volt a videó szerint.

Reagálások

A parlamenti pártok vezetői hozzászólásukban sürgették, hogy a kormány könnyítsen az emberek válság okozta terhein. Elbocsátási tilalmat javasoltak, bérkompenzációt, jövedelemtámogatást ha valaki kiesik a munkából, a hitelek törlesztésének felfüggesztését, a munkaadók támogatása a távmunka ösztönzésére, az állami alkalmazottak béremelését, meghosszabbított álláskeresési támogatás, többek között.

Mit reagál Orbán Viktor?

Felülről korlátlan költségvetési keret áll rendelkezésre a járvány elleni védekezéshez - válaszolt a felvetésekre a miniszterelnök. Gyorsan és azonnal áll rendelkezésre ez a forrás - mondta.

A védekezésben dolgozók védőfelszelelésének ügyét előre vettük - reagált. Aki egészségügyi dolgozóként kiesik, azokat pótolni kell, ezért elemi érdek az ő megvédésük - tette hozzá.

Azt is elrendeltem ma reggel, hogy az egészségügyi felsőoktatásban dolgozókat is egészségügyi dolgozóknak minősítettük. Ők is behívhatók és vezényelhetők. A tisztjelöltekkel is megtettük ezt már korábban a rendvédelemmel - mondta.

A munkaadókat és munkavállalókat arra kérte, állapodjanak meg, személyes erőfeszítéseket tegyenek, hogy megmaradjanak a munkahelyek - válaszolta egy felvetésre.

A munkahelyvédelmi akciótervünk gondolatmenete ellentétes az önök által javasoltakkal. Nem jövedelemkiegészítésben gondolkodunk. Ne azon gondolkodjunk, hogy hogyan kárpótoljuk azokat, akik kiesnek a munkából, hanem azon, hogy senki se essen ki a munkából - magyarázta.

Olyan intézkedéseket kell hozni, amelyek segítik az embereket munkában maradni

- húzta alá.

Nem az a cél, hogy pótoljuk a kieső jövedelmüket, hanem azt kell tenni, hogy a munkavállalók bent tudjanak maradni a munkahelyeken.

Címlapkép forrása: MTI/Koszticsák Szilárd