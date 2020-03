Gazdaság 2020. március 16. 18:11 Székesfehérváron alapot hoznak létre a koronavírus ellen

Készenléti alapot hoznak létre Székesfehérváron, amelybe tízmillió forintot ajánl fel a Denso. Ezt hétfőn délután Szincsák Attila ügyvezető igazgató jelentette be Székesfehérvár polgármesterével közös sajtótájékoztatóján. Dr. Cser-Palkovics András egy másik adományról is szólt: a Videoton Holding Zrt. is csatlakozott, és szintén tízmillió forintot ajánl fel a létrejövő alapba.