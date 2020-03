Váratlanul lépett a Fed - Rendkívül izgalmas hét áll előttünk

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A múltkori, rendkívüli kamatdöntése után tegnap éjjel váratlanul kamatot vágott a Fed és új eszközvásárlási programot hirdetett. A döntés azért is érhetett szinte mindenkit meglepetésként, mert a piacon ugyan sokan számoltak az újabb kamatvágással, annak bejelentését viszont az amerikai jegybank kamatdöntő ülését követően várták. Ugyanakkor fontos bejelentésekből így sem lesz hiány, ugyanis a japán és a kínai központi bankok is kamatdöntő ülést tartanak. Ráadásul a koronavírus-járvány óráról órára változó helyzete is tartogathat majd izgalmakat a gazdasági kilátásokat fürkészők számára. Magyarországon a makrogazdasági adatok, események szempontjából viszonylag eseménytelen lehet a hét viszont.