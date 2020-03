Irán ideiglenesen szabadon engedett 85 ezer foglyot a börtönökből, ezek egy része politikai indíttatásból került oda. Az ENSZ már korábban felszólította az ország vezetőit, hogy ideiglenesen engedjék ki a politikai foglyokat a túlzsúfolt börtönökből.

Irán 85 ezer rabot enged szabadon átmenetileg a koronavírus járvány elleni küzdelem részeként, köztük politikai foglyokat is, közölte egy iráni bíróság szóvivője. Azt is elmondta, hogy biztonsági intézkedéseket is tettek a börtönökben.

Az ENSZ már korábban felszólította Iránt, hogy ideiglenesen engedje szabadon a túlzsúfolt börtöneiből a politikai foglyokat, a börtönök ugyanis ideális terepet nyújtanak a vírusnak a terjedésre.

