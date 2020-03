Két koronavírusos beteg van súlyos állapotban most Magyarországon

Új szakaszba lépett a koronavírus elleni védekezés, a tegnapi napon kihirdetett kormányrendeletben ma már részletesen ismerhetjük az intézkedéseket - mondta el Lakatos Tibor. Ezekről mi is beszámoltunk korábbi cikkünkben. A legtöbb üzlet reggel 6 és délután 3 óra között tarthat nyitva. Elmondta azt is, hogy ez csak a szolgáltatásokra vonatkozik.

A kormányrendelet akár 5 ezertől 500 ezerig terjedő bírságot is kiszabhat. Ez igaz az országba beutazókra is - azok a magyar állampolgárok, akik a WHO által gócpontként azonosított országokból érkeznek, azok kötelesek hatósági házikaranténba vonulni. A tranzit légi forgalmat ez nem érinti - mondta el Lakatos Tibor.

A határellenőrzés a szlovák határt is érinti, ma közel 600 személyt fordítottak vissza az ország határaitól, és 1300 személy belépését tették lehetővé.