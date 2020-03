A ferihegyi repülőtér üzemel és mától naponta küldenek tájékoztatást

A Budapest Airport a mai naptól kezdve rendszeresen minden nap (de legfeljebb kétnaponta) délelőtt 10 órakor Repülőtéri Napi Értesítőt ad ki, a Facebook oldalukon, valamint a honlapjukon - írják a közleményükben.

A repülőtér üzemel

A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér nem zár be, ezután is fogad és indít járatokat. A Magyarországról történő kiutazás megengedett, a repülőtérről bárki – külföldi és magyar állampolgár is – elutazhat.

Átmeneti változások a terminálüzemelésben

A koronavírus járvány utasforgalomra gyakorolt hatása miatt a Budapest Airport 2020. március 18-tól több változtatást is bevezetett a terminálüzemeltetésben:

1. Az 1-es utasmóló (Pier1) utasszállítás céljából átmenetileg nem üzemel. Minden schengeni országból érkező utast busszal szállítanak a 2B Terminálra, az induló utasok pedig a 2A Terminál beszállítókapuit használhatják.

2. Utasfelvételre ideiglenesen kizárólag csak a 2B Terminálon van lehetőség.

3. Minden induló utas biztonsági ellenőrzését a 2B Terminálon végzik.

Minden belépő utas okmányát ellenőrzi a rendőrség

Március 17-én, kedden lépett életbe az a kormányrendelet, amely külföldi állampolgárok részére megtiltja a Magyarországra való belépést. Tegnaptól Magyarországra csak magyar állampolgárok, valamint az Európai Gazdasági Térség (Európai Unió tagállamok, Svájc és Norvégia) azon állampolgárai léphetnek be, akik állandó tartózkodásra jogosultak Magyarországon, és ezt a jogukat állandó tartózkodási kártyával igazolják. Ők ebben az esetben a magyar állampolgárokkal egyenlő elbírálás alá esnek.

A Repülőtéri Rendőri Igazgatóság minden járat minden utasát a határellenőrzési pontnál okmányellenőrzésnek veti alá. Családok együtt utazása esetén, amennyiben legalább az egyik fél magyar állampolgár, a külföldi állampolgársággal rendelkező hozzátartozója (gyermek, szülő, nagyszülő, házastárs) beléphet Magyarországra.

A többi külföldi állampolgárt a hatóság visszafordítja, ők az elutazásukig az erre a célra kijelölt tranzit részen várakozhatnak.