A szemünk láttára írja át egy teljes magyar ágazat életét a koronavírus

A koronavírus okozta új helyzet és a kormányzati döntések alapvetően befolyásolják rövid távon a magánegészségügyi szolgáltatók hétköznapjait, ezért piaci körképünkben megkérdeztük a legnagyobb hazai privátszolgáltatókat, hogyan reagáltak ebben a környezetben, mit tapasztalnak az ügyfelek részéről és mennyiben írja át üzleti terveiket a járvány terjedése. Ami egyértelmű: a működést átírja a mostani helyzet, a beruházási döntéseket nem feltétlenül, és logikus megoldás a távkonzultáció bevezetése, alkalmazásának bővítése. Nagyon úgy tűnik, hogy a kényszerhelyzet felgyorsította az online megoldások és a technológiai újítások alkalmazását. Különösen érdekes volt számomra, hogy a privát intézmények vezetői és tulajdonosai mennyire közlékenyek voltak egy ilyen érzékeny helyzetben, főleg annak fényében, hogy ezúttal borúlátó jövőképüket kellett a szélés nyilvánossággal megosztaniuk.

Csoportos megbetegedések jelentek meg Magyarországon a koronavírus miatt. A kormány a járványügyi helyzetnek megfelelően alakítja át az állami egészségügyi ellátórendszert, sorban jelöli ki a járványkórházakat és karanténkórházakat, minden egészségügyi dolgozónak készenlétben kell állnia, megváltoztatták az ellátások rendjét, a tervezhető és halasztható beavatkozásokat halasztják, így a koronavírus hiányában, a "hétköznapokban" is jelentkező betegtömeg szűkebb kapacitásokra esik, és közben a kormány korlátozza különböző szolgáltatóhelyek nyitva tartását, és az emberek felelős magatartását hangsúlyozza a járvány közepette. Egy ilyen helyzet pedig természetesen több csatornán is befolyásolja az elmúlt években látványosan megerősödött magyarországi magánszolgáltatók mindennapjait, mind a keresleti, mind pedig a kínálati oldalon keresztül. Elég ha csak arra gondolunk, hogy az emberek óvatosabbá válnak, kerülik a személyes kontaktusokat, kezdik előnyben részesíteni a távoli megoldásokat (keresleti oldal), az orvosok a személyes találkozások minimalizálása érdekében lemondják rendeléseiket, vagy az állami rendszerben kell feladatot vállalniuk (kínálati oldal), és akkor még a védekezés (eszközök, takarítás) miatti többletköltségekről nem is beszéltünk. Ezért kifejezetten érdekes - akár más ágazatok számára is hasznos, tanulságos -, hogyan alkalmazkodnak ehhez a környezethez a privátcégek. Néhány jellemző, több megszólaló által említett tapasztalatok:

Leállított műtétek és nem akut beavatkozások.

Telefonos és más távkonzultációs lehetőségek bevezetése és alkalmazásuk kiszélesítése.

Többen hangsúlyozták, hogy kifejezetten káros lenne, ha a magánegészségügyi szolgáltatók tevékenységét felfüggesztenék a jelenlegi helyzetben, ugyanis a betegeket el kell látni. Ők nem eshetnek vissza a még jobban leterhelt állami rendszerre.

A legnagyobb gond a kieső árbevétel, erősen kérdéses annak visszapótlása még idén (még akkor is, ha csak pár hónapig lesz súlyos a járványügyi helyzet).

Működési tartalékokkal rendelkeznek, ám a rosszabb működési környezet kihívások elé állítja a munkaerő megtartását.

Felülvizsgált beruházási tervek már rövid távon.

A helyzet súlyosbodása és elhúzódása esetén több cégnél az év végén elfogy a tartalék.

Varga Péter Pál, Budai Egészségközpont

A koronavírus helyzetben a Budai Egészségközpont foglalkozásegészségügyi szolgálata egyetlen telephelyre korlátozódik, a Nagy Jenő utcában, ahol létrehoztuk a járványhelyzetnek megfelelő környezetet a kollégáink és a bejövő ügyfeleink biztonsága érdekében - fejtette ki Varga Péter Pál.

Ami a magánrendeléseinket illeti: fájdalmas döntést kellett hoznunk: a nem akut ellátásokat leállítottuk, kevés szakmában tartunk fel rendelési kapacitást, csak a mozgásszervi, belgyógyászati, és a gondozásban lévő nőgyógyászati eseteknél - tette hozzá. Azt is elárulta a BEK ügyvezetője, hogy

nagy erőket fektetnek a telefonos szolgáltatások bővítésére és egyéb technológiákat vettek át nyugati praxisokból.

Varga Péter Pál szerint csak idő kérdése, hogy mikor mondja ki a kormány, hogy a magánegészségügyi szolgáltatók esetében is elrendeli a bezárást, ahogy más szolgáltató tevékenységek esetében.

A cég bevételkiesése a helyzet következtében jelentős lesz - vélekedett. De azt is hozzátette, hogy miután az orvoskollégák egy része a rendeléseit közreműködőként végzi, így az orvosi kiadások, díjak is elmaradnak. A alkalmazott orvosinkat összevontuk, a telefonos szolgáltatásink végzésére és a Királyhágó úti kórházban való munkavégzésre - részletezte. A többi telephelyen limitáltan működtetik a szolgáltatásokat.

Arról a Portfolio-nak külön cikkben beszélt Varga Péter Pál, hogy miért döntöttek arról, hogy a Királyhágó úti kórház járványkórházzá alakul. Itt megemlítette a BEK alapítója, hogy nem az anyagi érdek vezérelte őket, amikor felajánlották a kapacitást, hanem az egyértelmű elhivatottságuk a népegészségügyi feladat mellett.

Ehhez hozzáfűzte érdeklődésünkre, hogy nagy a különbség a Budai Egészségközpont normál üzletmenetben mutatott árbevétele és a járványkórház potenciális árbevétele között, vagyis a járvány terjedése és a megszokott tevékenység leállása a BEK-nek is nagy gazdasági csapást jelent.

Ugyanakkor kiemelte, hogy a cég rendelkezik olyan működési tartalékokkal, ami akár fél évig tartó problémás helyzetet is képes kezelni. "A tulajdonosi kör elkötelezett abban, hogy 780 munkahelyünket megvédjük, a munkatársainkat nem hagyjuk magukra, nem küldjük el fizetés nélküli szabadságra, és nem mondunk fel nekik" - magyarázta Varga Péter Pál, aki szerint ez a helyzet egy nagyon komoly humánpolitikai krízis is.

Kirschner András, Swiss Clinic

Az egészségügyi ellátásokra vonatkozó kormányzati korlátozás nem vonatkozik a magánszolgáltatókra - emlékeztetett válaszában a Swiss Clinic ügyvezetője, aki hozzátette:

a Swiss Clinic minden rendelője nyitva tart és az orvosi ügyelet bírja a túlterhelést.

Két hete telefonon és a rendelőben előszűrjük a betegeket és a légúti betegeket az ügyeletünk rendelőn kívül látja el, ez napi 10-14 ellátás - részletezte. "Rendelőinkbe fertőző beteget nem engedünk be, emiatt azok biztonságosak egyéb betegeink számára - a vizsgálatokat lehetőség szerint elvégezzük. Az időben lemondott vizsgálatok árát visszatérítjük. Fél óránkénti takarításra álltunk át, a rendelőket és a várókat is fertőtlenítjük. Fogászatot az előírásoknak megfelelően mind az 5 rendelőnkben szüneteltetjük. Háziorvosi praxisunk üzemel és a recepteket postán feladjuk" - sorolta az új helyzetben meghozott szakmai lépéseket.

A kapacitásokról szólva kiemelte: mindhárom orvosigazgató visszaállt a rendelésbe, a vidéki kollégáik közül eddig 15% szüntette be a rendelését. A fővárosi kollégák közül a 65 év felettieket hazaküldték és tíz 65 év alatti kolléga korlátozta rendeléseit. Mindeközben a back office-ben dolgozó munkatársak otthonról dolgoznak - tette hozzá, és azt is megjegyezte, hogy a társaság uralja a munkatársi pánikot.

Az intézmény védőfelszerelései körülbelül 6 hétre elegendőek - húzta alá rámutatva arra, hogy az egészségügyi dolgozók egészségének megőrzése rendkívül fontos.

Arra a kérdésre, hogy az ügyfelek hogyan reagáltak eddig, kifejtette: az ügyfelek nagy számban mondják le a vizsgálatot, vagy meg sem jelennek, a visszaesés eltérő, 15-50%.

Az üzletre gyakorolt hatás kapcsán kiemelte: a bevételkiesés lesz a fő probléma, jelentős költséget nem jelent a cég számára a plusz takarítás és védőfelszerelés. A nehéznek ígérkező üzleti helyzet ellenére a tulajdonos-ügyvezető hangsúlyozta: minden kolléga állását megőrizzük, pénzügyi tartalékunk van, nem lesz elbocsátás.

Alapesetben azzal számol, hogy az év második felében visszatér a megszokott ügymenet, de addig is 1 milliárd forintos bevételkiesésre számít.

Ha viszont a helyzet elhúzódna, akkor év végére elfogyna a cég tartaléka.

A beruházási terveket is megemlítette Kirschner András. A tervezett XI. kerületi beruházásunkat már előre kifizettük, úgyhogy ott várhatóan megnyitunk júniusban, ha a járványügyi helyzet ezt lehetővé teszi - mondta az ügyvezető, aki itt megjegyezte: üdvözölik az MNB döntését, hogy a NHP hitelek törlesztése nem terheli cégüket decemberig.

Arra is kitért, hogy a kormányzatnak még múlt hét pénteken javasolták az időszakos alkalmassági vizsgálatok átmeneti felfüggesztését, melyet örvendetesen az operatív törzs ma, 17-én támogatott és elfogadta.

Hogyan készülnek a jövőre már rövid távon? Erre több lépést említett a szakember:

Távkonzultációt indítunk jövő hétfőtől video és telefonos elérhetőséggel. Erre lesz gomb a weboldalon. Kezdetben 10 szakorvosunk 8-16:30-ig fogadja a hívásokat.

Továbbá 3 gyermekorvos és 8 ügyeletes szakorvos napi 24 órában lesz elérhető.

A telefonos távkonzultáció díja ügyeletben 350 Ft/perc, a video konzultáció díja 19900 Ft/30 perc illetve 14900 Ft/20 perc lesz. Most teszteljük a kép és hang minőséget.

Recept kiküldésről gondoskodunk, patika partnerünk mérlegeli a házhoz szállítás lehetőségét - tehát sem receptért sem gyógyszerért nem kell utazni ügyfeleinknek.

Bartók János, Duna Medical Center

A DMC vezérigazgatója megkeresésünkre közölte, hogy az intézmény az operatív törzs döntéseinek maximálisan megfelel, közben pedig zavartalan egészségügyi ellátást akarnak biztosítani, ugyanis felelősséggel tartoznak a pácienseik felé. Azt is kiemelte, hogy felelősséggel tartoznak a munkatársak felé is.

A páciensek és a munkatársak fontossága maximálisan fontos számunkra

- hangsúlyozta, majd hozzáfűzte: felelős szolgáltatóként nekünk az a célunk, hogy megoldásokat adjunk.

Ennek megfelelően új gondolatokat kell elővenni és ilyen helyzetben logikus a távkonzultáció, amit a mai nappal elindított az intézmény. Bizonyos szakmákban elindul a távkonzultáció, ami minimális fizikai kontaktus mellett megoldást jelent, így a páciens remélheti azt, hogy segítséget kaphat tőlünk - fogalmazott. Megjegyezte: ez nem minden diszciplinában működhet.

Csak ott működhet, ahol van felhatalmazásunk és ezt etikusan, az adott körülményekhez igazítva meg lehet tenni - mondta. Bartók János szerint elektronikus receptfelírás kérdése is ugyanennyire fontos.

Arra a kérdésünkre, hogy a terveket mennyire írja át a járvány, kifejtette: van visszaesés, de ez elsősorban azért, mert tiszteletben tartjuk azoknak az orvosoknak a döntését, akik a jelen helyzetre tekintettel szüneteltetik a rendelésüket nálunk.

Mindeközben a páciensek érdeklődése szolgáltatásaink iránt nem lankad - emelte ki. A páciensek fogadása kapcsán megemlítette, hogy már hosszú ideje előszűrik a betegeket és ha vannak új utasítások, központi elvárások, akkor azokat beépítik a struktúrába és a saját eljárásrendjükbe.

Arra a felvetésünkre, hogy amennyiben az állami ellátórendszerben olyan lépés születik, ami a náluk is dolgozó orvosokat az állami rendszerhez köti, vagyis az állami ellátás a következő fázisba lép, Bartók János elmondta: ezt mi elfogadjuk és tiszteletben fogjuk tartani.

Azt is érdemes tudni, hogy ettől a héttől nem végzünk műtéteket, de van szabad kapacitás és várjuk a fejleményeket

- árulta el a DMC vezére. Indoklásként megemlítette, hogy ha a háttérintézmény vagy a háttérszolgáltatások nem állnak rendelkezésre a beavatkozásokhoz, akkor azok olyan problémát vethetnek fel, ami miatt nem lehet folytatni a beavatkozásokat. Az elsődleges ok tehát a betegek biztonsága.

Lancz Róbert, Doktor24

Jelenleg csökkentett működéssel de működik a Doktor24. Egyes szakterületeken más és más intézkedéseket hoztunk - válaszolta megkeresésünkre a vezérigazgató, majd sorolta:

Az elsődleges és legfontosabb a kollégák védelme, ennek érdekében minden 65 év feletti munkatársunkat felmentettük a munkavégzés alól, minden az ellátásban nem résztvevő kollégát távmunkára irányítottunk át.

Hetekkel ezelőtt telefonos előszűrést vezettünk be, amivel próbáljuk kiszűrni a lehetséges fertőzötteket és részükre vagy későbbi időpontot adunk vagy tünetek esetén az erre felkészült intézményekbe irányítjuk.

Még nagyobb hangsúlyt fektetünk és sűrítettük a takarító fertőtlenítést intézményeinkben.

Megszüntettük ideiglenesen a szűrővizsgálat típusú szolgáltatásokat.

Járóbeteg ellátó tevékenységünk működik, de az igényekhez igazodva alakítjuk és tartjuk a szükséges minimális szinten a rendelőkben egy időben közreműködő kollégák számát.

A foglalkozás-egészségügyi tevékenységünk működik, mivel ez munkaadó partnereink részére jelenleg is egy törvényi kötelezettség, így ezt a szolgáltatást igyekszünk folyamatosan biztosítani. Itt javasoltuk a kormányzatnak, hogy a csak az új munkavállalók részére legyen szükséges az alkalmassági vizsgálat és azokban az esetekben, amikor egy munkavállaló alkalmassági vizsgálat meghosszabbításra kell, hogy jöjjön, a kormány hirdessen moratoriumot és hasonlóan mint az igazolvány lejárt e területen is ideiglenes fogadja el a hatóság az alkalmassági idő lejártát azt ne szankcionálja.

és hasonlóan mint az igazolvány lejárt e területen is ideiglenes fogadja el a hatóság az alkalmassági idő lejártát azt ne szankcionálja. Háziorvosi praxisunk jelenleg üzemel.

Pszichológiai üzletágunkban, melyben több mint 20 kollégánk dolgozik, átálltunk 100%-ban a távkonzultációra.

Az elkövetkező napokban több egyéb lehetséges szakterületen is bevezetjük a távkonzultációt.

Lancz Róbert arról is beszélt a Portfolio-nak, hogy a koronavírus okozta helyzet

teljesen átírja az üzleti működést és az idei üzleti terveket.

Tőkeerős cégként felkészültünk az elkövetkező időszak finanszírozására, de hosszú elnyúló gazdasági hatással számolunk. A legfontosabb, hogy a munkavállalóinkat támogassuk ebben az időszakban és megtartsuk a doktor24 összeszokott csapatát, erre mind a szándékunk mind a forrásaink megvannak. Vizsgáljuk, mely tervezett beruházások halaszthatók és milyen egyéb, nem a munkatársakat érintő költségcsökkentő intézkedéseket tudunk eszközölni - részletezte.

Modelleztünk optimistább és pesszimistább hatásait a vírus okozta helyzet gazdasági hatásának, értelem szerint még az optimista esetben is jelentősen csökken a 2020-as év eredményessége, de hangsúlyozom, áthidalható ez az időszak a cég életében - fejtette ki.

A betegforgalomban március 16-tól lett érzékelhető a forgalom csökkenés, míg előző héten 90% körüli volt még a kapacitás-kihasználtság, tegnapra ez 60%-ra csökkent és az a feltételezésünk hogy ez tovább fog csökkenni - vetítette előre.

Mindezek hatására a 2020-as év eredményessége jelentősen csökkenni fog. A kiesést kompenzálni próbálják több lépéssel:

Távkonzultációs módszerrel igyekszünk az elkövetkező hetekben is ügyfeleink rendelkezésre állni.

Egyes orvos-beteg találkozók, amelyekre most nem kerül sor, a vírus okozta vészhelyzet után is elvégezhetőek, gondolok itt elsősorban a szűrővizsgálatokra, foglalkozás-egészségügyi vizsgálatokra.

Egyedül az akut járóbeteg-ellátás az, amely most aktuális és amennyiben nem fog rendelkezésre állni elég kapacitás, a ma el nem végzett vizsgálat később már nem aktuális, így ez a forgalom később nem jelentkezik.

Összességében tehát arra számítunk, hogy az év második felében részben, de nem teljes mértékben visszapótlódik a jelen időszak kiesése - vélekedett. Azt is hozzátette:

fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy maximálisan szükségesnek érezzük, hogy az akut járóbeteg ellátásban ne vezessen be a kormányzat korlátozó intézkedéseket a magánszolgáltatókkal szemben,

mert ezzel az itt ellátásban nem részesülő ügyfelek szintén az amúgy is most elképesztően túlterhelt közfinanszírozott ellátó rendszert terhelnék tovább.

Dóczi Gergely, Medicina Egészségközpont

A Medicina Egészségközpontban eddig a felkészülésen volt a hangsúly, a védőeszközök számbavételén – hiszen beszerzésük már hetek óta akadozik, a humán kapacitások felmérésén, és az alapos előzetes telefonon kikérdezés megszervezésén, fokozott személyi és tárgyi fertőtlenítés bevezetésén, a beléptetési folyamat szigorú szabályozásán - fejtette ki érdeklődésünkre Dóczi Gergely, a Medicina Egészségközpontot működtető Telki Kórház Kft. és a tulajdonos Futurmed Vagyonkezelő Kft. társügyvezetője. Mostanra a konkrét intézkedések kerültek előtérbe: a 65+-os munkatársak kiesése jelentős átszervezéseket igényel, miközben növekszik az időpont lemondások száma is. Mi egyelőre csak a jogszabály által is tiltott fogorvosi szakmában mondtunk le vizsgálatokat.

Azt is elárulta a szakember, hogy

mindenben átírja a helyzet a működést és a működtetést.

Bár igyekszünk a gyógyító tevékenységet a lehetséges végső határokig biztosítani, amennyiben ennek a személyi és/vagy tárgyi feltételei nem állnak rendelkezésre, be kell szüntessük a működésünket. Most azon dolgozunk, hogy ha erre sor kerül, akkor se hagyjuk magukra a pácienseinket - magyarázta.

A betegtámogató programok szervezésében és betegedukációban nagy tapasztalattal rendelkező DayMed vállalatunkkal együttműködésben telefonos szolgálatot építünk ki, amelyben az egészségügyi szolgáltatásokban személyesen részt venni már nem tudó orvosok telefonon és/vagy e-mailben nyújtanak segítséget mind a betegtámogató programok, mind a járóbeteg rendelőnk páciensei számára. Ez persze többletköltséggel jár a technológia oldalán és egy halom elszámolási kérdést is felvet, de ezekre ráérünk később is válaszokat találni, most azon dolgozunk, hogy a rendszer mielőbb felálljon és a szolgáltatás az ügyfelek rendelkezésére állhasson.

Dóczi Gergely előrevetítette: nyilvánvalóan jelentős hatása lesz a vírusnak a vállalataink legtöbbjének idei év árbevételi és eredmény teljesítménye tekintetében is. Egyelőre nagyvonalú becsléseink vannak csak, hiszen minden attól függ, mennyi idő alatt sikerül majd a normál kerékvágásba, vagy annak legalább a közelébe kerülnie az életnek. Ha számot kellene mondanom, a mostani ismereteim alapján és optimistán 15-20%-os csökkenést prognosztizálnék árbevétel tekintetében 2020-ra. Mivel az egészségügyi szolgáltatások forgalma csak igen kis részben (pl. szűrések) befolyásolható külső eszközökkel, a kiesés jelentős része véleményem szerint sajnos nem lesz pótolható sem az év második felében, sem később - jósolta.

Csermely Gyula, Rózsakert Medical Center

Az első és a legfontosabb a jelenlegi helyzetben is a betegek kiszolgálása, az üzleti tervezéssel nem foglalkoztunk, pillanatnyilag nem ez az üzleti kérdés sem nekünk, sem a MedLife-nak - fejtette ki az RMC alapítója, aki hozzátette: tartozunk azzal, hogy ilyenkor is szolgáltatunk.

Megjegyezte továbbá, hogy nagyon rossz ötletnek tartaná, ha a magánegészségügyi szolgáltatókat bárki bezáratná, jelenleg is óriási terhet vesznek le ugyanis az állami rendszerről. Egyéni szinten problémát jelenthet az, ha egy-egy beteg nem kapja meg időben a megfelelő ellátást amiatt, mert az állami rendszerben bizonytalan ideig az ilyen ellátások szünetelnek és hátrébb sorolódnak. Ez óriási károkat okozna. A betegeken segíteni kell - hangoztatta annak kapcsán, hogy a jelen helyzetben a magánkapacitásokat nem szabad elereszteni.

Azt ugyanakkor leszögezte, hogy éjjel-nappal azon dolgoznak, hogy mindezeket a lehető legbiztonságosabb módon tegyék meg.

Meg kell nyugtatni magunkat, a munkatársainkat és a pácienseket, ez pedig nem megy úgy, ha közben bezár az intézmény - fejtette ki. Nem hagyjuk egyedül ebben a helyzetben az embereket, a pácienseinket, az állami ellátásban heroikusan küzdő kollégákat - hangsúlyozta.

A napi működés kapcsán arról is beszélt, hogy naponta kétszer ülésezik az RMC vezetősége, a változó jogszabályi környezethez akár napi szinten igazítják az ellátási profilukat.

A klinika működése alapvetően 3 pilléren nyugszik az új helyzetben. Az előszűrés során a légúti tünetekre kérdeznek rá, valamint arra, hogy járt-e külföldön és amennyiben tünete van a betegnek, akkor nem adnak személyes vizitre időpontot, hanem a feladatra dedikált szakasszisztens veszi át a hívást. Napi 12 órában egy belgyógyászati és egy gyermekgyógyászati dedikált asszisztens kifejezetten a felsőlégúti panaszokkal rendelkező páciensekkel foglalkozik. Az előszűrés során eldőlt, hogy a pácienst fogadják-e személyesen, vagy online tanácsadással ellátják telefonon vagy a Szent László Kórházba irányítják. A második pillér az RMC Medical Clinic, ami egy online tanácsadási szolgáltatás és elsőként indult az országban néhány évvel ezelőtt. A harmadik pillér pedig Csermely Gyula elmondása szerint a koronavírus tanácsadás.

Mindezek mellett az intézmény intézkedéseket fogadott el az egészségügyi dolgozók védelme érdekében, így például a maszkra vonatkozó szabályokat, óvintézkedéseket hoztak a rendelőben (minden páciens kísérő nélkül érkezhet csak, időpont nélkül nem fogadnak pácienst).

Emellett azt javasolja az RMC a 65 feletti kollégák számára, hogy személyes vizitet ne végezzenek, de az online ellátásba bekapcsolódhatnak. A betegellátáshoz nem kapcsolódó dolgozók esetében otthonról folyik a munka.

Börzsei-Knoll Veronika, Fábián Kálmán, Emineo

Az Emineo tulajdonosai is azzal kezdték válaszukat, hogy a kialakult egészségügyi vészhelyzet természetesen nagyon sok és gyors változást követelt meg tőlük.

"Az irányító szervektől felék érkező javaslatokat, utasításokat követve múlt héten le kellett állítanunk a nem sürgős/tervezett műtéti beavatkozásainkat. Így jelenleg csak sürgősségi műtéteket végzünk, mely következtében fekvőbeteg kapacitásaink nagy része jelenleg kihasználatlan" - árulták el. Hozzátették azt is ugyanakkor, hogy

eközben járóbeteg részlegünk szinte teljes kapacitással üzemel.

"Tekintve, hogy mi is a betegeink és a kollégáink fertőzésmentességét tartjuk a legfontosabbnak, mindeközben az ellátást is biztosítani kell, nagyon sok olyan intézkedést hoztunk, mely a fertőzés tovább terjedését minimalizálja" - válaszolták az Emineo részéről és itt példákat is említettek:

a két 65év feletti orvosunk rendeléseit felfüggesztettük,

akit lehet távmunkába helyzetünk,

nagyon szigorú, kétszintű betegszűrési rendszert vezettünk be,

minden eszközt, tárgyat folyamatosan fertőtlenítünk,

a pácienseink is csak kézfertőtlenítéssel léphetnek be hozzánk

A személyes betegtalálkozások csökkentése érdekében március 17-től bevezettük az Online Gyógytornát és minden ellátással kapcsolatos adminisztrációt az online térbe tereltünk

- emelték ki.

"A jövő héten pedig elindítjuk az online szakorvosi konzultációinkat azokon a területeken ahol ez értelmezhető. Természetesen egy törött csontot a jövőben is személyesen tudunk csak ellátni, de az online módszerekkel a váróban várakozó egyidejű betegszám is jelentősen tud csökkenni, ami mindenkinek jó" - magyarázták.

Arra a kérdésemre, hogy mit okoz a helyzet az idei üzleti évben, úgy válaszoltak, hogy a gazdasági hatás szerintem még nehezen felbecsülhető. Nyilvánvalóan míg a bevételeink jelentősen csökkenni, bizonyos költségeink (pl. vegyszer, takarítás) nőni fognak, és mivel kollégáinkat mindenképpen meg akarjuk tartani, ezért fix költségeink nem csökkennek jelentős mértékben. A helyzet kezelésére két pénzügyi tervet is kidolgoztunk, melyben arra számítunk, hogy a most februári betegforgalmat csak az utolsó negyedévben tudjuk elérni. Emiatt természetesen a korábbi üzleti terveink már nem érvényesek - árulták el válaszukban, és azt is hozzáfűzték, hogy

tartalékaik és finanszírozói hátterük segítségével egyelőre a kórházbővítési beruházásukat is tudják folytatni.

"A hatásokkal kapcsolatban azt szeretném még megjegyezni, hogy mint minden krízis, ez is felgyorsítja a technikai fejlődést, a munkamódszerek változtatást. Ezek a fejlesztések a krízis elmúltával többségében meg is maradnak, még jobb és hatékonyabb ellátást biztosítva betegeinknek" - jegyezte meg Fábián Kálmán.

Kovács Antal, Da Vinci Magánklinika

Természetesen a szükséges összes óvintézkedést meghoztuk, szigorúbbakat, mint az állami ajánlás. Nem fogadunk olyan beteget aki az elmúlt két hétben külföldön volt, vagy találkozott olyannal aki az érintett területen járt az elmúlt két hétben, aki bármilyen tünettel rendelkezik - kezdte válaszát Kovács Antal ügyvezető. Komoly előszűrés történik és a betegnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában a fentiekről - fogalmazott.



A járóbeteg ellátásra bizonyos szükséges eset kivételével egyedül érkeznek a betegek, hogy csökkentsük a kontakt számot. Minden betegnél testhőmérsékletet mérünk és a korábban kifejtett eljárás leírtak és a hőmérséklet alapján minden esetben egyedileg döntünk a beteg fogadása vagy nem fogadása ügyében - részletezte. Azt is hozzátette, hogy nem dolgoznak a 65 év feletti orvosaik.



Fekvő és járóbeteg ellátás tekintetében is a halaszthatókat halasztjuk, csak a szakmailag halaszthatatlannak minősített eseteket vállaljuk. Egyre csökkenő tendenciát mutat a műtéti szám. Valószínűleg a hét végétől már csak sürgősségi beavatkozásokat fogunk végezni - árulta el.



Úgy vélekedett, hogy gazdaságilag mindenkinek, így nekünk is hatalmas terhet jelent ez a helyzet. De elsődleges a járványügyi helyzetnek megfelelő intézkedések elrendelése, ilyenkor a gazdasági szempontok háttérbe szorulnak. A helyzet jelentős árbevételkiesést jelent, ugyanis nem dolgozunk és a költségeink egy része (rezsi, munkabér stb.) továbbra is jelentkezni fog.

A kereslet nem fog megszűnni, talán még nőni is fog ebben a vészhelyzeti időben. Olyan mértékű lesz az árbevétel kiesés, hogy ezt már nem lehet az idei évben pótolni, hiába lenne meg a megfelelő mennyiségű ellátásigény a betegek részéről, a kapacitás nem teszi lehetővé több heti vagy hónapi kiesés pótlását. Ennek fényében elhúzódó gazdasági hatásokkal számolunk.

Címlapkép forrása: Getty Images